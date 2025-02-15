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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القناة الناقلة لنهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة سيدات الليلة

كرة الطائرة
كرة الطائرة
عمرو الحلواني

تتجه أنظار عشاق الكرة الطائرة المصرية، مساء اليوم، إلى صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يلتقي فريقا الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة سيدات في نسختها الثالثة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تأهل الأهلي إلى النهائي بعد فوزه على فريق الشمس بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، بينما بلغ الزمالك المباراة النهائية بعد انتصاره على سبورتنج بنفس النتيجة.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، يواجه فريق سبورتنج نظيره الشمس في مواجهة تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تاريخ المواجهات في كأس السوبر

التقى الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري مرة واحدة سابقًا، خلال النسخة الثانية، وكانت المشاركة الأولى للزمالك في البطولة.

وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة أُقيمت على صالة اتحاد الشرطة الرياضي، ليُتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وفي النسخة الأولى، حقق الأهلي اللقب بعد انتصاره على الصيد بنتيجة 3-0 في النهائي الذي استضافته صالة المقاولون العرب.

أعلنت قناة "أون سبورت" حصولها على حقوق البث التلفزيوني للبطولة، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، مما يتيح للجماهير فرصة متابعة اللقاء المرتقب بين القطبين مباشرة.

يترقب عشاق الكرة الطائرة المصرية مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقبه، بينما يطمح الزمالك لحصد البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

الزمالك كرة الطائرة الأهلي

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