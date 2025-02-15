اللحوم البلدى بـ 270 جنيها .. ننشر قائمة سلع الزراعة بمعرض أهلا رمضان

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يرافقه شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران وزير العمل والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم السبت، معرض السلع الغذائية " أهلا رمضان" بميدان باب الشعرية.

ويرصد “صدى البلد” قائمة بأسعار أهم السلع هناك..





كيلو اللحم بـ 270 جنيه

كرتونة البيض بـ 150 جنيه

3 كيلو بطاطس بـ 15 جنيها

كيلو السكر 30 جنيه

كيلو الأرز يتراوح من 22 لـ 27 جنيه

كيلو التمر يتراوح من 25 لـ 70 جنيها

كيلو صافى الدواجن يتراوح من 110 لـ 120 جنيها

ربع مشمشية 75 جنيه

ربع قراصيا 65 جنيه

ربع تين 135 جنيه .



وقال اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، إن محافظ القاهرة تفقد جناح وزارة الزراعة مشيدا بالسلع المعروضة وأسعار الخضر والفاكهة التى يتم بيعها بأقل من سعر التكلفة، وأضاف أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير سوف يقوم الإتحاد بفتح منافذ للجمهور تحت شعار “اهلا رمضان”، لتخفيف العبء عن المواطنين وغير هادفين لتحقيق أي أرباح من خلال التعاون مع كبريات الشركات المصدرة للحاصلات البستانية.

وقال الشرقاوي إن الأسعار تتجاوز ال 30% مساهمة من وزارة الزراعة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى معظم الأحياء بالمحافظات.



ومن ناحيته قال اللواء أمجد سعده مستشار وزير الزراعة للشؤون المالية

إن الأيام القادمة سوف تشهد اشتراك الوزارة في المعارض التى تنظمها الوزارات والمحافظات بالإضافة إلى المعارض التى سوف تطلقها الوزارة سواء في القاهرة او المحافظات والتي تشمل جميع السلع الغذائية التي تحتاجها الأسر المصرية خلال الشهر الكريم بما ذلك مستلزمات رمضان من التمور والمكسرات والياميش.



وأكد "سعده" أن توجيهات وزير الزراعة هي تسهيل إجراءات اشتراك القطاع الخاص في معرض السلع الغذائية وعدم فرض اي أعباء مالية عليهم حتى لا يتحملها المستهلك في النهاية ويتمكن من شراء السلع بأسعار مناسبة.



