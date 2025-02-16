آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 16-2-2025

استقرت أسعار الذهب في مصر وذلك مع أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 16-2-2025، داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

وكان المعدن الأصفر قد أظهر تراجعا أمس بمقدار 60 جنيها في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية، بعد صعود له قبل يومين بقيمة تقدر بـ120 جنيها.

وسجل سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 4640 جنيها للبيع و 4668 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3480 جنيها للبيع و 3501 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2706 جنيها للبيع و 2723 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4060 جنيها للبيع و 4085 جنيها للشراء.

فيما وصل سعر أوقية الذهب نحو 2882 دولار للبيع و 2883 دولار للشراء .

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 32.48 ألف جنيه للبيع و 32.68 ألف جنيه للشراء.

انخفاض في السوق المحلي

وتراجعت أسعار الذهب بصورة طفيفة تزامنًا مع العطلة الأسبوعية بالبورصة العالمية، بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.7%، مدعومة بمخاوف الحرب التجارية العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس، الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4140 جنيهًا، ولامس مستوى 4155 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4090 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2929 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2882 دولارًا.

وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية واصلت مكاسبها للأسبوع السابع على التوالي، لتلامس الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق مع ختام تعاملات الأسبوع

حيث أثارت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.

وذكر أن أسعار الذهب شهدت موجة من التراجع خلال تعاملات أمس، الجمعة، لتهبط الأوقية دون مستوى 2900 دولار، على الرغم من ضعف الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، بفعل انخفاض مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.