محافظ الغربية: تكامل بين التنفيذيين والنواب لتحسين الخدمات وتلبية مطالب المواطنين

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على استمرار التعاون الفعّال بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك خلال لقائه الأسبوعي الذي خصص لمناقشة احتياجات المواطنين واستعراض التحديات التي تواجه قطاعات المرافق والخدمات في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على أن هذه اللقاءات الدورية تعكس التزام المحافظة بتوفير حلول عملية وسريعة للمشكلات المطروحة، موضحًا أن التكامل بين الجهاز التنفيذي والنواب يساهم في تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات، بما يلبي تطلعات المواطنين.

وأشار الجندي إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يلعبون دورًا محوريًا في نقل هموم ومطالب المواطنين، وأن التعاون المستمر معهم يثمر عن خطوات تنفيذية فعالة تعزز من جهود التنمية المستدامة بالمحافظة. كما أكد على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في العمل على تحسين الخدمات ودعم المشروعات التنموية، بما يتماشى مع خطط الدولة ورؤية مصر 2030م .