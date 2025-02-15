وزراء الزراعة والتموين والعمل ومحافظ القاهرة يفتتحون معرض أهلا رمضان بميدان باب الشعرية

قام علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمد جبران وزير العمل والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بافتتاح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية ومستلزمات رمضان في منطقة ميدان باب الشعرية بالقاهرة.

وعقب الافتتاح اشاد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية الاساسية لهم بأسعار مخفضة فإن الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة تواصل طرح السلع من خلال تنظيم معارض في المحافظات وكذلك الاشتراك في المعارض التى تنظمها الوزرات الأخرى بالإضافة الى طرح السلع في منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 274 منفذا ثابتا و33 متحركاً.



وأضاف "فاروق" أن وزارة الزراعة تعتزم استعدادا للشهر الكريم إقامة عدة معارض للسلع الغذائية ومستلزمات رمضان في عدة محافظات ولن تقتصر على القاهرة فقط كما تعتزم الوزارة

التوسع في فتح منافذ بيع جديدة، وزيادة عدد منافذها المتحركة، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة من اجل محاربة الغلاء.

ومن جانبه اشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الي اهمية افتتاح معارض “أهلاً رمضان” ومعارض السلع الأساسية في جميع المحافظات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تم اليوم افتتاح معرض “أهلاً رمضان” الخاص بوزارة الزراعة بمشاركة من وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبالتعاون مع محافظة القاهرة، وكذلك مشاركة الوزارة في تنظيم معارض السلع الأساسية على مستوى جميع المحافظات، بهدف تعزيز المعروض من السلع وزيادة ضخ المنتجات الغذائية في الأسواق.

وتمثل هذه المعارض إحدى الآليات الرئيسية التي تعتمدها الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث توفر تشكيلة واسعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم، والدواجن، والزيوت، والسكر، والأرز، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان توافر السلع بالكميات الكافية، مما يسهم في استقرار الأسعار ويحد من أي محاولات لاستغلال المواطنين خلال الموسم الرمضاني.

كما أن التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكبرى الشركات المنتجة وسلاسل الإمداد يضمن استمرار تدفق السلع وضمان جودتها بأسعار مناسبة.

وندعو جميع المواطنين للاستفادة من هذه المعارض التي تم توزيعها جغرافياً لتغطية جميع المناطق، مع التأكيد على استمرار ضخ السلع بشكل يومي لتلبية احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.

من جانبه أكد وزير العمل محمد جبران خلال مشاركته في الافتتاح أن هذه النوعية من المعارض الخاصة بشهر رمضان دليل على حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين باسعار مخفضة في إطار خطة تخفيف الأعباء على السادة المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا ،ومواجهة جميع أشكال استغلال المواطن خاصة خلال المواسم والشهر الكريم ..وأوضح الوزير أن تكليفات وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مباشرة وصريحة للسادة الوزراء كل في مجال تخصصه ،بأهمية العمل على الدعم والرعاية والحماية ،وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وتقديم الخدمات له بشكل لائق وكريم..وأشاد الوزير جبران بالمعرض والتخفيضات الكبيرة ،موجها الشكر والتقدير الى وزارتي الزراعة والتموين ،وكافة الوزارات والجهات والشركات التي تنسق معها لتنظيم معارض" أهلا رمضان" في كل المحافظات ..ودعا الوزير جبران كافة المواطنين إلى الاستفادة من هذه المعارض التي تؤكد الجهود التي تبذلها الحكومة لصالح المواطن المصري البسيط ..

فيما أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة تتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية وتشجع اقانة الأسواق والمعارض التى تهدف لتخفيف العبء عن المواطن، حيث يتم توفير السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بنسبة 30%وذلك لان عملية البيع تتم بين المصنع أو التاجر الأصلى والمواطن دون حلقات وسيطة.

وأضاف "صابر" محافظ القاهرة، أن معرض أهلا رمضان في ميدان باب الشعرية يأتى في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية الاساسية ومستلزمات شهر رمضان المبارك مشيرا الى انه اول امس تم افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة نصر بالتعاون مع بعض الوزارات واليوم نفتتح المعرض الثاني بميدان باب الشعرية لخدمة اهالى المنطقة بالإضافة إلى التنسيق مع الغرفة التجارية وأسواق اليوم الواحد التى تنعقد يومين كل أسبوع.

من ناحيته قال اللواء أمجد سعده مستشار وزير الزراعة للشؤون المالية أن معرض أهلا رمضان يتضمن كل احتياجات البيت المصري مشيرا إلى أسعار بعض السلع على النحو التالي

لحوم بلدية ٢٨٠جنيه، ارز بلدي ٢٤ جنيه فول بلدي ٤٥، فاصوليا. ٣٠ جنيه، بيض مائدة ١٥٠ جنيه، دواجن مجمدة١٢٠ جنيه، سمك بلطى ٧٠ جنيه، سكر ٣٠ جنيه، جبن ٩٠جنيه للكيلو، بطاطس ٥جنيه، طماطم ٥ جنيه، بصل ٥ جنيه، زيت طعام لتر ٦٠ جنيه، مكرونه ٢٥ جنيه للكيلو.