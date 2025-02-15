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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم 15-2-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه منذ اغلاق العمل في البنوك اعتبارا من مساء الخميس الماضي وحتي نهاية تعاملات اليوم السبت، دون تغيير.

وكان سعر الدولار قد أظهر زيادة في قيمته مقدار 35 قرشا أمام الجنيه في المتوسط بمختلف البنوك العاملة في  السوق المصرية البالغ عددها نحو  39 بنكا حكوميا وخاصا قبل إغلاق التعاملات بالبنوك أول أمس الخميس.

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.26 جنيه للشراء و 50.36 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري.

ووصل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.37 جنيه للشراء و 50.47 جنيه للبيع في بنك التمويل الكويتي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، ميد بنك، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار نحو 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيه للشراء و 50.7 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، العربي الافريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

أعلى سعر 

ووصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيه للشراء و 50.71 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب، الأهلي الكويتي".

انخفاض التضخم

وتراجع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية يناير الماضي إلي 1.7% مقارنة بنحو 2.2% بنهاية نفس المدة من العام السابق، ومقارنة بنحو 0.9% في ديسمبر 2024.

قال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه بشأن معدلات التضخم في مصر، إن التضخم السنوي سجل 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر السابق.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد اعلن عن وصول معدلات التضخم الشهرية لنحو 1.6% بنهاية يناير 2025 ومقارنة بنحو 0.2% في ديسمبر السابق.

وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 24% في يناير الماضي بعد أن كان 4.1% في ديسمبر من العام السابق.

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