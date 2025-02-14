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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قرار مهم ينتظر البنوك الأسبوع المقبل .. تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

تنتظر البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا بنهاية الأسبوع المقبل؛ اعلان البنك المركزي المصري حسم سعر الفائدة على المعاملات المصرفية.

يبدأ البنك المركزي المصري في اعلان أول قرارات لجنة السياسيات النقدية اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 20 من شهر فبراير الجاري.

كان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية المنتهي في 26 ديسمبر من العام الماضي وهو الاجتماع التاسع.

جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية في البنوك للمرة السابعة علي التوالي حيث تم تثبيت الفائدة عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم .

وعلى جانب آخر يعتزم البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إجراء 8 اجتماعات دورية داخل لجنة السياسات النقدية خلال العام الميلادي الجديد.

ومن المقرر أن يكون أول اجتماعاتها سيكون اعتبارا من 20 فبراير الجاري وثانيها في 17 أبريل القادم وثالثها في 22 من مايو 2025.

وتستكمل اللجنة اجتماعها الرابع في 10 يوليو القادم و خامسها في 28 أغسطس وسادسها في 2 اكتوبر من نفس العام.

وتستهدف أيضا اللجنة لعقد اجتماعها السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .

اخبار مصر مال واعمال البنوك المصرية البنك المركزي المصري لجنة السياسيات النقدية حسن عبدالله محافظ البنك المركزي

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