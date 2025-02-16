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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار القليوبية| وزير الإسكان يتفقد عددًا من المشروعات وتحديث الأحوزة العمرانية.. وتأجيل محاكمة المتهمين بقــ.تل سائق توك توك لسرقته بالخانكة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.
وزير الإسكان يوجّه بمتابعة أعمال تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي ومياه الشرب بالقليوبية
وجّه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمواصلة متابعة أعمال تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي ومياه الشرب على مستوى محافظة القليوبية من أجل ضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، طبقاً للمواصفات العالمية المعمول بها في هذا المجال، للحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بشكل عام.

وزير الإسكان يستعرض مع محافظ القليوبية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعاً لمتابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والخطط المقترحة للمشروعات المستقبلية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى نطاق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.
وخلال الاجتماع استعرض وزير الإسكان موقف محطات مياه الشرب بالقليوبية، والبالغ عددها 160 محطة بطاقة تصميمية (915 ألف م3/يوم)، وإجمالى أطوال شبكات المياه (6766كم) لخدمة 5.22 مليون نسمة، بجانب موقف الخدمة بالمناطق الساخنة لمياه الشرب فى الوضع الراهن، ومقترح خطة الطاقات المطلوبة لمياه الشرب حتى 2050.

وزير الإسكان: تحديث الأحوزة العمرانية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين 
وأجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمشروع محطة مياه القناطر الخيرية، والمقامة على مساحة 10 أفدنة، بطاقة تصميمية للمحطة 69,120 الف م3/ يوم، وتخدم المحطة 600 ألف نسمة بمدينة القناطر الخيرية والقرى المحيطة بيها، المحطة تعمل بنظام التقليدى لتنقية مياه الشرب.
وحرص الوزير والمحافظ، على تفقد مأخذ المحطة من نهر النيل بالقناطر الخيرية، وكذلك متابعة مراحل العمل بالمحطة حتى تقديم كوب ماء نظيف وآمن للمواطني، كما تجول وزير الإسكان ومرافقوه فى المحطة ومركز خدمة العملاء، لمتابعة سير العمل، ووجّه الشكر للعاملين فى المحطة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم افضل خدمة للمواطنين، وتنفيذ أعمال الصيانة بأستمرار للحفاظ على المحطة وإطالة عمرها الافتراضي.
تأجيل محاكمة المتهمين بقتـ.ـل سائق توك توك لسرقتة بالخانكة لـ مايو المقبل 
وقررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل سائق توك توك باستخدام سلاح أبيض "كتر"، لسرقة مركبته بدائرة مركز شرطة الخانكة ، لجلسة اليوم الأول من دور شهر مايو المقبل بحضور محاميين المتهمين والاستعداد والمرافعة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2783 لسنة 2024 جنح قسم الخانكة، والمقيدة برقم 4015 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عبد الرحمن ر ع"، محبوس، وشقيقه "أحمد ر ع"، محبوس، و"عمرو ا م"، محبوس، و"محمد م ع"، محبوس، لأنهم فى يوم 29 / 3 / 2024، بدائرة قسم الخانكة محافظة القليوبية، المتهم الأول قتل المجنى عليه عبد الحميد عطية عبد الراضى أبو الحسن، عمداً مع سبق الإصرار.
السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بكفر شكر بالقليوبية
وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل داخل شقة سكنية بقرية المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر وإلتهمت النيران كافة محتويات الشقة وتدخل الأهالى وسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد محمد سعيد مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد وقوع حريق هائل داخل شقة سكنية بقرية المنشأة الكبرى دائرة المركز.

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