مدرب طائرة سيدات الأهلي: هدفنا حصد كل البطولات

عبّر إبراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر عقب الفوز على الزمالك.

‏‎وأكد المدير الفني أن الفريق حقق بداية قوية بعد التتويج بأول ألقاب الموسم الحالي، ويسعى الفريق لمواصلة حصد البطولات خلال الموسم.

‏وقال: "درسنا فريق الزمالك بشكل جيد وتعرفنا على نقاط القوة والضعف، وواجهنا صعوبات في التجهيز للمباراة بسبب ضيق الوقت بين نصف النهائي والنهائي، ولكن اللاعبات كن على قدر كبير من المسئولية".

‏واختتم المدير الفني حديثه قائلاً: "أن الفريق سيغلق صفحة كأس السوبر، وسيبدأ الاستعداد لنهائيات بطولة الدوري".