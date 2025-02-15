مدرب طائرة سيدات الأهلي: هدفنا حصد كل البطولات

عبّر إبراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر عقب الفوز على الزمالك.
وأكد المدير الفني أن الفريق حقق بداية قوية بعد التتويج بأول ألقاب الموسم الحالي، ويسعى الفريق لمواصلة حصد البطولات خلال الموسم.
وقال: "درسنا فريق الزمالك بشكل جيد وتعرفنا على نقاط القوة والضعف، وواجهنا صعوبات في التجهيز للمباراة بسبب ضيق الوقت بين نصف النهائي والنهائي، ولكن اللاعبات كن على قدر كبير من المسئولية".
واختتم المدير الفني حديثه قائلاً: "أن الفريق سيغلق صفحة كأس السوبر، وسيبدأ الاستعداد لنهائيات بطولة الدوري".