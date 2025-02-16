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جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته في الضفة الغربية .. فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته في الضفة الغربية .. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين، شمال الضفة ونفذت توغلات ونصبت حواجز عسكرية من رام الله إلى نابلس وصولا إلى بيت لحم والقدس المحتلة.

واقتحمت قوات للجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وأفادت محافظة القدس، في بيان مقتضب، بأن مواجهات "اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها بلدة العيسوية، دون أن يبلغ عن إصابات".

ونصبت القوات الإسرائيلية حاجزا عسكريا على الطريق الواصل بين قرية حرملة وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات إسرائيلية أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين، كما أطلقت قنابل الصوت صوب المركبات.

وفي مخيم الجلزون شمال رام الله اقتحمت قوات إسرائيلية أحد المنازل والقت القبض على أسير محرر.
 

إسرائيل الضفة الغربية الضفة

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