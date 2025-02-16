تحديات مالية أمام الزمالك.. إعلامي: «ميشلاك» حتى لو هيبطل كورة مش هيسيب حقه

أكد الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك يعمل حاليًا على الوصول إلى اتفاق مالي مع المدرب السويسري كريستيان جروس، الذي يحق له الحصول على مستحقات مالية تقدر بشهرين كشرط جزائي، بالإضافة إلى نصف شهر إضافي.

جاء ذلك خلال برنامج "بلس 90" الذي يبث عبر قناة النهار الفضائية، حيث أوضح هشام أن مستحقات جروس تصل إلى 210 آلاف دولار، وأن هناك محاولات جارية للتفاوض معه لتقليل المبلغ إلى شهر ونصف فقط. وأشار إلى أن أحمد حسام "ميدو"، عضو مجلس إدارة الزمالك، يجري محادثات مع المدرب السويسري في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.

وأضاف هشام أن التحدي الأكبر الذي يواجهه الزمالك حاليًا يتمثل في أزمة اللاعب البولندي كونراد ميشالاك، الذي يرفض التنازل عن أي من مستحقاته المالية. كما أشار إلى أن نادي أحد السعودي يطالب الزمالك بدفع تعويض مالي نتيجة عدم التزام النادي المصري بإكمال مدة التعاقد مع اللاعب.

وأكد هشام أن ميشالاك أعلن أنه حتى لو قرر اعتزال كرة القدم، فلن يتنازل عن مستحقاته المالية، مما يضع الزمالك أمام التزام مالي ضخم يصل إلى 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مطالباته بتعويضات إضافية.

تأتي هذه الأزمات المالية في وقت يواجه فيه الزمالك ضغوطًا مالية كبيرة، حيث يحاول النادي تسوية مستحقات المدربين واللاعبين السابقين مع التركيز على تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للمنافسات القادمة.

يُذكر أن الزمالك يسعى لتجاوز هذه التحديات بسرعة لتجنب أي عقوبات محتملة أو تأثيرات سلبية على أداء الفريق في الموسم الحالي.