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سوريا.. قتيـ.ـلان في غارة بطائرة مسيّرة «مجهولة» بريف إدلب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا.. قتيـ.ـلان في غارة بطائرة مسيّرة «مجهولة» بريف إدلب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

قُتـ.ـل شخصان، مساء السبت، جراء هجوم صاروخي نفذته طائرة مسيّرة مجهولة استهدفت سيارة على طريق حلب - اللاذقية (M4)، قرب بلدة أورم الجوز في ريف إدلب الجنوبي الغربي، شمالي سوريا.

وأفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بأن الشخصين المستهدفين مجهولا الهوية، مشيرًا إلى أن فرقه عملت على إخماد الحريق الناجم عن القصف، وانتشال الأشلاء من داخل السيارة، قبل تسليمها للطب الشرعي في مدينة إدلب.

كما قامت الفرق بتأمين الموقع وفتح الطريق أمام حركة المرور، فيما أفادت مصادر محلية، بأن الغارة نفذتها طائرة تابعة للتحالف الدولي، حيث تزامنت مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وتأتي هذه الضربة بعد شهر من غارة مماثلة نفذتها طائرة للتحالف الدولي، في 15 كانون الثاني الماضي، استهدفت دراجة نارية بـ4 صواريخ على طريق مخيم القلعة شمالي مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي.
 

سوريا إدلب اللاذقية

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