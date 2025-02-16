توزيع 250 ألف كرتونة سلع و1000 جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة.. تفاصيل

قالت الشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن عمال الخدمات موجودين ضمن قاعدة البيانات للعمالة غير المنتظمة، لافتة إلى أن التسجيل من خلال الشركات والمقاولين أو من خلال مديريات العمل التابعة للوزارة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية إلى جانب1000 جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة وهي 6 منح دورية على مدار العام.

وتابعت أنه تم إطلاق مبادرة في الفترة الأخيرة لحصر أعداد عمال التراحيل، وتم استهداف مديرية القاهرة بصفتها أكثر من تحتوي هذه الفئة، وتم حصرهم من الميادين.



