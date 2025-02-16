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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي.. فيديو

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
هاجر ابراهيم

استعرضت الإعلامية عبيدة أمير، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، مقال للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «كلنا وراءك يا سيسي».


وجاء نص المقال كالتالي: فخورون جميعا بالموقف المصري الشجاع المشرف الوطني المخلص للرئيس عبد الفتاح السيسي وكلنا كل الشعب وراءك ياريس نؤيدك.. نرفض التهجير القصري نرفض انتهاك سيادة الدول نرفض الظلم ومساندة جريمة حرب كبري واضحة المعالم تنتهك حق الشعب الفلسطيني في بلده وأرضه.. العالم كله يشاهد الفلسطينيين في غزة أمام مصير قاسٍ، الحرب تحاصرهم، والمنازل تتهاوى، والخوف يسكن قلوب الأطفال..والتهجير والتشريد ينتظرهم.. لكن وسط هذا الظلام، يبقى هناك من يقول “لا”، ويبقى هناك من يرفض الظلم مهما كانت الضغوط. مصر، بتاريخها وقلبها العربي، كانت دائمًا الحصن الذي يحمي فلسطين من التهجير، واليوم يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الوطنيّ المخلص القوي الحاسم الحازم هذا الموقف بكل حزم، مؤكدًا أن أرض فلسطين لأهلها، ولن يُسمح أبداً بتكرار نكبة جديدة.

لم يكن موقف السيسي مجرد رد فعل، بل كان تعبيرًا عن إيمان راسخ بحق الفلسطينيين في العيش على أرضهم. لقد حمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عن فلسطين، ليس بالكلمات فقط، بل بالأفعال التي غيّرت مسار الأحداث.


فمنذ توليه الحكم عام 2014، كانت مصر هي الوسيط النزيه الذي لا يُفرّط في الحقوق، موقفنا راسخ ومعلن منذ سنين طويلة في رد هذه المحاولات لإفراغ فلسطين ونقل قضية فلسطين الي دول اخري منتهكين سيادة هذه الدول مفتئتين علي حقوق الشعب الفلسطيني في الحياة علي ارضه التاريخية.


واليوم، ومع تصاعد محاولات تهجير الفلسطينيين قسرًا، يقف رئيسنا كالسدّ المنيع، يرفض بشكل قاطع أي مخططات تمسّ هوية الفلسطينيين أو تحول قضيتهم إلى “أزمة لاجئين”. إدراكًا منه أن هذا ليس مجرد اعتداء على شعب شقيق، بل خطر على استقرار المنطقة بأكملها، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري والعربي.


لأن فلسطين ليست مجرد أرض، بل قضية لا تموت.


لم يكن موقف الرئيس السيسي مجرد تصريح، بل تحركٌ دبلوماسيٌ وإنسانيٌ شامل، ودعمٌ لا يتوقف لأهالي غزة. 

لهذا، ونحن جميعا شعب مصر وراءك ياريس ومعك ونري كيف ان الناس كلها فخورة بالموقف المشرف فخورة بقدرتك علي الرفض والمواجهه مع اعتي الدول وأقواها.. كلنا وراءك يا سيسي، لأن فلسطين ستبقى لأهلها، مهما تكاثرت الأيدي التي تحاول محوها.
 

السيسي الرئيس السيسي إلهام أبو الفتح

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