ثنائي الأهلي مهدد بعدم حضور لقاء القمة أمام الزمالك

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عن موقف طارئ لثنائي الأهلي في لقاء اليوم، الأحد، أمام الإسماعيلي يعيقهما عن حضور القمة المنتظرة في مواجهة الزمالك.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على “فيسبوك”: "كريم نيدفيد ومروان عطية من الأهلي لو حصلا على بطاقة صفراء قدام الإسماعيلي هيغيبوا عن مباراة القمة".

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويواجه الأهلي ببطولة الدوري نظيره الإسماعيلي، اليوم الأحد 16 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 7 مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة في الدوري

تذاع مباراة الأهلي القادمة في الدوري بعد الفوز على غزل المحلة أمام الإسماعيلي عبر قناة "أون تايم سبورتس".