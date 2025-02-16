أحمد حسن يكشف مفاجآت في تجديد الأهلي لـ الشناوي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسن، عن مفاجآت في ملف تجديد الأهلي مع حارس المرمى محمد الشناوي.

وكتب أحمد حسن عبر “فيسبوك”: “محمد الشناوي لم يوقع رسميًا على عقود جديدة مع الأهلي، الحارس الدولي وافق بشكل شفوي على مبدأ التجديد لكن لديه تحفظات على بعض بنود العقد”.

ويعد الشناوي إحدى الركائز الأساسية في صفوف الأهلي ومنتخب مصر، حيث قدم أداءً مميزًا خلال السنوات الماضية، وأسهم في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية.

ويأتي قرار التجديد معه في إطار حرص الإدارة على الحفاظ على استقرار الفريق، خاصة في ظل المنافسة القوية محليًا وأفريقيًا.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل العقد الجديد خلال الأيام المقبلة، وسط ترحيب جماهيري كبير، نظرًا للدور البارز الذي يلعبه الشناوي مع الفريق الأحمر.