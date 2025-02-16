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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي المصري يتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب

نادي المصري يتمنى الشفاء لمحمود الخطيب
نادي المصري يتمنى الشفاء لمحمود الخطيب
سارة عبد الله

وجه نادي المصري البورسعيدي، رسالة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي يتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، داعين المولى عز وجل أن يشفيه شفاءً لا يغادره سقما وأن يمتعه بالصحة والعافية”.

محمود الخطيب يبتعد عن الأهلي

وأعلن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، عن قراره بالابتعاد عن العمل الإداري بالنادي لفترة مؤقتة، وذلك لظروف صحية طارئة.

وفاجأ الخطيب جميع الحضور لحفل الأهلي بمعبد حتشبسوت بأنه بحاجة للحصول على إجازة طويلة الفترة المقبلة لظروف صحية.

وقال الخطيب: “عانيت من ظروف صحية، أنا كنت في سفر للعلاج خارج مصر ولما رجعت قلت لزملائي أنا محتاج إجازة طويلة، لكن جاء وقتها مرض العامري فاروق، والظروف الصحية أجبرتني على الابتعاد عن الضغوط العصبية”.

محمود الخطيب المصري البورسعيدي الأهلي

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