محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرستين لغات ويابانية بحي شرق شبين الكوم

أستكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بشبين الكوم بتفقد أخر مستجدات أعمال تغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان الجديد" بحي شرق شبين الكوم لإنشاء محور مرورى جديد، بجملة استثمارات تزيد عن 60 مليون جنيه، موجهاً تكثيف الجهود والبدء في أعمال إنشاء الجزيرة الوسطى بالمحور ومراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة كونه شريان تنموي عظيم يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة بحضور ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق ، محمد الزرقانى رئيس حي شرق ، ياسر سالم والسيد شعبان نواب رئيس حى غرب شبين الكوم.



كما تفقد المحافظ أعمال إنشاءات مدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم بحجم استثمارات 90 مليون جنيه، وأشاد محافظ المنوفية بحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتحقيق نسب إنجاز مرضية ، وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمة إلى أن نسب التنفيذ بالمدرسة التجريبية يسبق المخطط الزمنى المقرر بفضل دعم وجهود محافظ المنوفية كأولوية أولى وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال لدخولها الخدمة في العام الدراسي الجديد لتقليل كثافات الطلاب والنزول بالسن واستيعاب أكبر عدد من الطلاب وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة.



جدير بالذكر أن المدرسة المصرية اليابانية الجديدة على مساحة 4600م2 بقيمة استثمارية تزيد عن 62 مليون جنيه بإجمالي 14 فصل دراسي بكافة المراحل التعليمية المختلفة ، و" مدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات " على مساحة 2528م2 بحجم استثمارات تزيد عن 28 مليون جنيه بإجمالي 28 فصل دراسي.



وشملت الجولة تفقد المحافظ مركز خدمة عملاء للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فرع شبين الكوم بحى غرب ، والذى يضم مركزين خدمة عملاء شبين القرى – وعملاء شبين المدينة ،وذلك للوقوف على طبيعة سير العمل ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور المهندس رشدى عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



وخلال تفقده أجرى المحافظ حواراً مفتوحاً مع عدد من العملاء من متلقى الخدمة اطمئن خلاله على مستوى جودة الخدمات ومدى رضاهم الكامل عنها ، وإستمع الى شرح من رئيس الشركة عن آلية سير العمل بالمركز وقوة العمل وعدد المترددين ونوعية الخدمات المقدمة، حيث تقدم خدمات فحص وإصلاح عداد وغلق مياه وتغيير اسم المشترك وخدمات تعاقدات مياه شرب وصرف صحى وتلقى الشكاوى التجارية والفنية وتحصيل الفواتير و مقايسات مياه الشرب والصرف الصحي ، وذلك من خلال أطقم العاملين بمراكز خدمة العملاء والذي يتم تدريبهم بصفة دورية لتأهيلهم علي آلية حسن إستقبال الجمهور وسرعة تقديم كافة الخدمات المطلوبة للمواطنين بالإضافة إلى وجود الخط الساخن علي مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والاستجابة الفورية لها حفاظاً على الصالح العام وحقوق المواطنين .