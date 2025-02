وفاة الممثلة الكورية كيم ساي رون عن ٢٤ عاما

رحلت الممثلة الكورية كيم ساي رون عن عمر يناهز ٢٤ عاما بشكل مفاجيء وعثر عليها اليوم متوفية فى منزلها .

واشتهرت كيم ساي رون بأدوارها البارزة في المسلسلات الكورية مثل "Listen to My Heart"، "'The Queen's Classroom"، و"Hi! School-Love On".

وفاة كيم ساي رون

ووفقًا للتقارير الطبية تم إرسال خدمات الطوارئ إلى مكان إقامتها بعد أن اكتشف صديق كان من المقرر أن يلتقي بها، جثتها وأبلغ الشرطة على الفور.

وأكدت الشرطة أنه لم يتم العثور على أي علامات لكن التحقيق مستمر لتحديد سبب وفاتها، وفقًا لما ذكرته صحيفة “كوريا هيرالد”، حيث سبب الخبر صدمة كبيرة .

من هى كيم ساي رون

ولدت كيم ساي رون في 31 يوليو 2000، وبدأت مسيرتها الفنية في سن التاسعة سرعان ما نالت الاعتراف بفضل أدائها في أفلام مشهورة مثل "A Brand New Life" (2009) و" The Man From Nowhere" (2010). ومع دخولها سنوات مراهقتها، تولت كيم أدوارًا رئيسية في مشاريع بارزة، بما في ذلك "A Girl at My Door" (2014) والمسلسل التلفزيوني "Secret Healer" (2016).