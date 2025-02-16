قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع بنسبة 40%| الغرف التجارية: جميع السلع متوفرة بأسعار مخفضة
3501 جنيها لعيار18.. سعر الذهب الآن في مصر
نور يسري تتوج بذهبية بطولة إفريقيا للريشة الطائرة
شعبة الخضراوات.. انخفاض كبير في أسعار العديد من المنتجات الزراعية
حسين الشحات يهدر ركلة جزاء لـ الأهلي أمام الإسماعيلي
وزير الخارجية الأمريكي: الأيام المقبلة حاسمة في تحديد نوايا بوتين
قرار هام من وزير التموين بشأن أصحاب المخابز في رمضان 2025
في الصباحية .. إحالة أوراق طالب للمفتي أنهي حياة زوجته بعد الزفة بساعات
وكيل الأزهر يعلن قرب اكتمال مشروع الأزهر لكتابة ‏المصحف الشريف.. صور
الزمالك يتواصل مع أحد السعودي لعودة ميشالاك وبدء صفحة جديدة
مروان عطية يحرز الهدف الأول لـ الأهلي في شباك الإسماعيلي بالدوري
مواعيد غلق المحلات في رمضان 2025 | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة الممثلة الكورية كيم ساي رون عن ٢٤ عاما

كيم ساي رون
كيم ساي رون
تقى الجيزاوي

رحلت الممثلة الكورية كيم ساي رون عن عمر يناهز ٢٤ عاما بشكل مفاجيء وعثر عليها اليوم متوفية فى منزلها . 

 واشتهرت كيم ساي رون بأدوارها البارزة في المسلسلات الكورية مثل "Listen to My Heart"، "'The Queen's Classroom"، و"Hi! School-Love On".

وفاة كيم ساي رون

ووفقًا للتقارير الطبية تم إرسال خدمات الطوارئ إلى مكان إقامتها بعد أن اكتشف صديق كان من المقرر أن يلتقي بها، جثتها وأبلغ الشرطة على الفور.

 وأكدت الشرطة أنه لم يتم العثور على أي علامات لكن التحقيق مستمر لتحديد سبب وفاتها، وفقًا لما ذكرته صحيفة “كوريا هيرالد”، حيث سبب الخبر صدمة كبيرة .

من هى كيم ساي رون

ولدت كيم ساي رون في 31 يوليو 2000، وبدأت مسيرتها الفنية في سن التاسعة سرعان ما نالت الاعتراف بفضل أدائها في أفلام مشهورة مثل "A Brand New Life" (2009) و" The Man From Nowhere" (2010). ومع دخولها سنوات مراهقتها، تولت كيم أدوارًا رئيسية في مشاريع بارزة، بما في ذلك "A Girl at My Door" (2014) والمسلسل التلفزيوني "Secret Healer" (2016).
 

كيم ساي رون وفاة كيم ساي رون أعمال كيم ساي رون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات رسميًا.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ في مؤتمر صحفي

زيادة المعاشات.. مدبولي يعلن رسميًا موعد التنفيذ في مؤتمر صحفي

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

الملكة رانيا تعلن عن وصول حفيد جديد| صور

عيار 21 يودع 4000 جنيه| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية

عيار 21 يودع 4000 جنيه| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية

جانب من اجتماع المعلمين اليوم

8000 جنيه زيادة.. هدية كبرى للمعلمين من النقابة العامة

اضاءة لمبة التلاعب بعد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء.. احذر من رقم 2

امتحانات شهر مارس 2025

جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس .. قرارات عاجلة الآن

المرتبات

زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يحدد موعد التنفيذ

ترشيحاتنا

الصيام

هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يحذر طلاب جامعة الإسكندرية من المنصات المروجة للانحلال الأخلاقي

ملتقى الأزهر الشريف للخط العربي والزخرفة

رئيس جامعة الأزهر: الخط العربي فن يتجلى في كتاب الله ويجمع بين الجمال والدقة

بالصور

تربية الزقازيق تكرم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

سينثيا إريفو وأريانا جراندي.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل البافتا

سينثيا أريفو
سينثيا أريفو
سينثيا أريفو

بوسي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور بهذه الإطلالة| شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

بفستان لافت.. ليلى علوي تثير الجدل بفستان أسود

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

مذيعة صدى البلد ندى باهي

اصطدام كويكب بالأرض .. خــ.طر يهدد 9 دول بينها بلد عربي | ماذا يحدث ؟

نيلى كريم

اختياراتي مدمرة حياتي .. وتربية البنات صعبة | أسرار عن نيلي كريم

رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الغربى

رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

طليق هنا شيحة

مش عارف أشوف ولادي.. طليق هنا شيحة يستغيث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد