غابت السمسمية.. هزيمة قاسية لـ الدراويش 4-0 أمام الأهلي في الدوري

نجح النادي الأهلي في تحقيق فوز كبير علي الإسماعيلي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري.



أحرز مروان عطية لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 9 من ركلة جزاء.

وأهدر حسين الشحات لاعب الأهلي ركلة جزاء لفريقه أمام الإسماعيلي في الدقيقة 26



وألغى حكم الراية هدف الأهلي الثاني عن طريق حسين الشحات في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 40 بداعي وجود تسلل على الشحات وهو ما أكدته غرفة الفار

وسيطر النادي الأهلي علي أحداث الشوط الأول حيث أهدر العديد من الفرص في ظل التراجع الدفاعي والهجومي للاعبي الإسماعيلي.



وأجرى الإسماعيلى عدة تغييرات مع بداية الشوط الثانى إلا أنها لم تأتى بثمارها

وعزز إمام عاشور لاعب الأهلي تقدم فريقه بالهدف الثاني في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 52



ونجح حسين الشحات في لاعب الأهلي في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 83 قبل أن يضيف أحمد رضا الهدف الرابع ويعلن إنتهاء المباراة برباعية لصالح المارد الأحمر.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 32 نقطة فى صدارة الدورى مؤقتا ، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر .



وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمي : محمد الشناوي الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور الهجوم: حسين الشحات، محمد عبد الله، نيتس جراديشار. وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :- حارس مرمى .. كمال السيد الدفاع .. حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ، محمد نصر . الوسط.. عبد الله السعيد ، محمد عبد السميع ، هشام محمد ، إريك تراوري ، محمد خطاري. الهجوم .. محمد زيدان

