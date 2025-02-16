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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تستعد لإطلاق One UI 8 أسرع من المتوقع لتعويض تأخيرات One UI 7

One UI 8
One UI 8
احمد الشريف

بينما ينتظر مستخدمو هواتف Samsung Galaxy S25 الحصول على الإصدار النهائي من One UI 7، بدأت التقارير تتحدث بالفعل عن التحديث القادم، One UI 8، والذي قد يصل في وقت أقرب من المتوقع، ربما لتعويض التأخيرات المتكررة التي يواجهها الإصدار الحالي.

One UI 7: تحسينات كبيرة ولكن مثيرة للجدل

الإصدارات التجريبية من One UI 7 تكشف عن تحسينات واسعة في تجربة الاستخدام، لكن البعض يرى أن الواجهة أصبحت أقرب إلى iOS. ومع ذلك، على عكس iOS 18، يبدو أن One UI 7 يأتي بتصميم أكثر تماسكًا واستقرارًا، مما يزيد من حماس المستخدمين للإصدار النهائي.

من ناحية أخرى، تعاني Apple Intelligence، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من أداء مخيب للآمال، خاصة في ميزات مثل تلخيص الإشعارات وتحرير الصور.

وفي المقابل، يعتمد Galaxy AI في أجهزة سامسونج على نموذج Gemini من جوجل، مما يجعله متقدمًا بفارق كبير عن منافسه في هواتف iPhone.

تأجيل One UI 7 قد يكون خطوة احترازية من سامسونج

من المرجح أن سامسونج تسعى لتجنب الانتقادات التي واجهتها آبل عند إطلاق ميزات الذكاء الاصطناعي في iPhone 16. 

نظرًا لأن التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي من أهم عوامل التسويق لهواتف Galaxy S25، يبدو أن الشركة تأخذ نهجًا أكثر حذرًا لضمان تجربة مستخدم سلسة وخالية من المشاكل.

إضافة إلى ذلك، فإن حجم التحديث الأولي لهواتف Galaxy S25 يبلغ 24 جيجابايت، وهو أكبر بكثير من الإصدارات السابقة، مما يشير إلى دور الذكاء الاصطناعي في تضخم حجم النظام.

 

One UI 8 قد لا يكون تحديثًا جوهريًا لكنه قد يعيد التوازن

تشير التقارير إلى أن One UI 8 قد لا يجلب تغييرات جذرية مقارنة بـ One UI 7، لكنه قد يكون محاولة من سامسونج لإرضاء المستخدمين الذين يشعرون بالإحباط بسبب تركيز الشركات على ميزات الذكاء الاصطناعي على حساب تحسينات أخرى في النظام.

ورغم أن سامسونج لا تزال تضع الذكاء الاصطناعي في قلب التطوير، إلا أن المستخدمين يأملون في أن يأتي One UI 8 بمزيد من الميزات غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما يمنحهم تجربة استخدام أكثر تنوعًا.

One UI 7 One UI 8 Samsung Galaxy S25

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