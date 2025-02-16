قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليد صلاح يتغزل في إمام عاشور: يعيش واحدة من أحلى فتراته
قـ.تل 3 ضحايا.. لماذا انسحب محامي "سفـ.اح الإسكندرية" من القضية؟
شوبير يكشف كواليس تجديد عقد الشناوي مع الأهلي
خفر السواحل اليمني يحبط تهريب أسلحة إيرانية نوعية للحوثيين في عملية أمنية كبرى
طريقة وأماكن حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية
باحث: إسرائيل لا تريد الانسحاب من جنوب لبنان لهذه الأسباب
رامز إيلون مصر.. تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025
"البحوث الإسلامية": نصوص ديننا الحنيف وتوجيهاته دعوة صادقة إلى العلم
كل ما تحتاج معرفته عن شهادات البنك الأهلي الادخارية 2025
250 ألف كرتونة أهلا رمضان| قوافل مؤسسة أبو العينين وصلت غزة وتجوب محافظات مصر
فرص كبيرة.. سفير البرازيل يكشف حجم التعاون مع مصر اقتصاديا
زاخاروفا: مؤتمر ميونخ للأمن أصبح "صخبا دبلوماسيا" بسبب نائب الرئيس الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طريقة وأماكن حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية

وحدات المرور الإلكترونية
وحدات المرور الإلكترونية
أحمد مهدي

يبحث كثير من المواطنين عن خدمة حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية، والتي توفرها وزارة الداخلية، مع تحديد بعض الشروط اللازمة للاستفادة من الخدمة والتمكن من حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية.

طريقة حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية

توفر وزارة الداخلية خدمة حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية 2025، للاستفادة من الخدمات المرور المختلفة من تجديد واستخراج رخصة المركبة أو القيادة أو استخراج شهادة البيانات وغيرها من الخدمات المختلفة التي توفرها وحدات المرور.

​​​​​​​شروط خدمة حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية

  1. بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري​​
  2. السداد بكافه أنواع كروت الائتمان ولا يوجد تعامل نقدي
  3. شهادة براءة ذمة سارية
  4. يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات
  5. لا يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادرة من الشركات المختلفة
  6. يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك
  7. يشترط ألا يكون قد مضي علي التوكيل ثلاثة أعوام من تاريخ صدوره
  8. يتم تقديم مذكرة فقد للرخصة المطلوب استخراج بدل فاقد لها تكون صادرة من قسم الشرطة المختصة
  9. يتم تقديم الرخصة التالفة فى حالة طلب "بدل تالف رخصة قيادة/ تسيير"
  10. تقدم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط موضح بها الرقم القومي
  11. لا يتم تقديم خدمات نقل القيد – نقل الملكية – خدمات الأجانب – خدمات الشركات
  12. لا يتم التعامل مع تصاريح التسيير
  13. ​لا يتم التعامل مع خطابات التجديد أو رفع الحظر الورقي
  14. عدم قبول الدمغ المحلى

وحدات المرور الإلكترونية

ويمكن الاستفادة من خدمات وحدات المرور الإلكترونية عن طريق الدخول إلي بوابة وزارة الداخلية وتسجيل الدخول ثم الضغط على دليل الخدمات من أعلى يمين الصفحة ثم الدخول إلى بوابة المرور ومنها الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة حجز موعد بوحدات المرور ثم الموافقة على الشروط.

الخدمات المتاحة بوحدات المرور الإلكترونية

  1. تجديد رخصة تسيير مركبة
  2. بدل تالف / فاقد رخصه تسيير مركبة
  3. بدل تالف /  فاقد رخصة قيادة
  4. إصدار ملصق إلكتروني
  5. بدل تالف / فاقد ملصق إلكتروني
  6. ​خدمة الفحص الفني للمركبات

​الفروع المتاحة حالياً لوحدات المرور الإلكترونية

القاهرة ​​​​​

  1. مول سيتى ستارز "مدينة نصر"
  2. ميفيدا القاهرة الجديدة
  3. سوق السيارات الجديد طريق العين السخنة
  4. مركز 15 مايو – الشياخة الأولي
  5. افينو مول " Avenue mall" الرحاب
  6. مسجد الشرطة التجمع الأول
  7. ايست هب " East Hub " مدينتى

خدمات الشباك الواحد

  1. ​​الإدارة العامة لمرور القاهرة
  2. وحدة تراخيص الشروق
  3. وحدة تراخيص خدمات الشرطة

وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة

  1. ​​​متنقلة شرق القاهرة (نادى هيليوبلوليس - مسجد آل رشدان - نادى الزهور - النادى الأهلى م.نصر - نادى وادى دجلة - نادى الشمس).
  2. متنقلة التحرير (نادي الصيد القطامية - هيئة النيابة العامة - مسجد عمر مكرم - نادى الجزيرة - نادى المعادي).
  3. متنقلة القاهرة الجديدة (مكسيم مول التجمع الخامس).
  4. متنقلة العاصمة الإدارية.

الجيزة

  1. داندى مول
  2. ​​​الحصرى - موقف الحافلات

خدمات الشباك الواحد

  1. وحدة تراخيص العجوزة

وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة

  1. متنقلة ​الدقى (نادى الصيد بالدقى - ميدان الثورة بالدقى - نادى الزمالك)
  2. متنقلة أكتوبر (ميدان أركان بالشيخ زايد - حدائق الأهرام)

الاسكندرية

  1. ​نادى سبورتنج
  2. مول سان ستيفانو

وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة

  1. ​كارفور محرم بك
  2. الأكاديمية البحرية بأبو قير
  3. الساحل الشمالى الكيلو 57

الغربية

  1. وحدة المرور الإلكترونية بنادي طنطا
  2. خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص طنطا

البحر الأحمر

  1. وحدة المرور الإلكترونية بسيتي سنتر - الغردقة
  2. خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص الغردقة
  3. وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة الغردقة - سهل حشيش

الشرقية

  1. وحدة تراخيص الزقازيق
  2. وحدة تراخيص العاشر

أسيوط

  1. وحدة المرور الإلكترونية القرية الأولمبية بجامعة أسيوط بجوار مدخل الإستاد بالمنوفية 
  2. خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص قويسنا

الفيوم

  1. خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص الفيوم

المنيا

  1. خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص المنيا

الإسماعيلية

  1. خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص الإسماعيلية

مطروح

  1. وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح بجوار المحكمة القديمة - العلمين الجديدة)

بورسعيد

  1. وحدة المرور الإلكترونية بالحي الإماراتي ببورسعيد

القليوبية

  1. وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (كارفور العبور)
وزارة الداخلية المرور وحدات المرور وحدات المرور الإلكترونية حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

زيادة المعاشات رسميًا.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ في مؤتمر صحفي

زيادة المعاشات.. مدبولي يعلن رسميًا موعد التنفيذ في مؤتمر صحفي

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

الملكة رانيا تعلن عن وصول حفيد جديد| صور

عيار 21 يودع 4000 جنيه| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية

عيار 21 يودع 4000 جنيه| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية

جانب من اجتماع المعلمين اليوم

8000 جنيه زيادة.. هدية كبرى للمعلمين من النقابة العامة

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في رمضان .. التعليم تحسم الجدل

المرتبات

زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يحدد موعد التنفيذ

معاش مارس هتقبضه قبل رمضان.. كيف تصرفه قبل أول الشهر من البريد؟

معاش مارس هتقبضه قبل رمضان.. كيف تصرفه من البريد قبل الموعد المحدد؟

بالصور

إبرام نشأت: أقدر أصنف أسماء جلال نجمة إغراء عشان وضعت نفسها في المنطقة دي .. فيديو

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي
إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي
إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

Conclave الأفضل.. القائمة الكاملة لجوائز البافتا البريطانية لعام 2025

البافتا
البافتا
البافتا

محافظ الشرقية يشهد إطلاق صندوق "تحيا مصر" قوافل أبواب الخير خلال شهر رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بميدان التحرير ومستشفى المبرة بالزقازيق

اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان

فيديو

بوسي

قصة جديدة .. المطربة بوسي تحير الجمهور بعد احتفالها بعيد الحب

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

إبرام نشأت: أقدر أصنف أسماء جلال نجمة إغراء عشان وضعت نفسها في المنطقة دي .. فيديو

عصام صاصا

غيبنا وغاب الإبداع.. عصام صاصا يطرح أحدث أغانيه بعد خروجه من السجن

مذيعة صدى البلد ندى باهي

اصطدام كويكب بالأرض .. خــ.طر يهدد 9 دول بينها بلد عربي | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد