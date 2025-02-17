وسيم يوسف عن رحلته مع مرض السرطان: حرب نفسية صعبة

كشف الداعية الإماراتي الدكتور وسيم يوسف عن رحلته مع مرض السرطان، كاشفا تفاصيل المعاناة التي خاضها بمفرده خلال فترة العلاج.

وأكد «يوسف » خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج 'تفاصيل' المذاع عبر قناة صدى البلد 2، أنه بفضل الله الآن خال من السرطان "فرى كانسر"،موضحا أنه يوجد بقعة سوداء على الرئة قابلة للتطور، معربًا عن أمله في ألا تتحول إلى ورم سرطاني مجددًا.

ووصف وسيم يوسف معاناته مع المرض قائلًا: 'السرطان ليس فقط حربًا جسدية، بل حرب نفسية صعبة.. كأنك موعود بالموت، رغم أننا جميعًا موعودون به، لكن الإحساس مختلف عندما يكون المرض قادرا على الانتشار في أي لحظة'.

صراعا داخليا بين الانتصار والاستسلام

وأوضح الداعية الإماراتي الدكتور وسيم يوسف أنه عاش صراعا داخليا بين الانتصار والاستسلام للمرض، لكن بفضل الله استطاع تجاوز هذه المحنة الصعبة.