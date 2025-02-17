أحمد بلال: المشاكل الإدارية سبب أزمات الزمالك

يرى أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن عدم وجود استقرار إداري في الزمالك، تسبب في ابتعاد الرعاة عنه في الوقت الحالي.

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج «بوكس تو بوكس»، ويذاع على قناة «etc»:«أشعر بالفخر ببدء خطوات إنشاء استاد الأهلي، خاصة وأنه لن يتكلف أي مصاريف لبناءه».

وتابع: «الزمالك عنده مشكلة إدارية، جعلت عنده اخفاقات في البطولات، مما تسبب في ابتعاد الرعاة عنه، والمستثمرين يرون أن الزمالك ليس أرض خصبه للاستثمار فيها، بسبب عدم وجود استقرار إداري، وابتعاده في المنافسة عن الأهلي».

وواصل: «الزمالك يعاني من مشكلة كبيرة بسبب الضغط في وسط الملعب، وأي فريق يواجه يكون قادر على الاستحواذ بسبب عدم ضغط لاعبي وسط الزمالك».

وأكمل:«الأهلي في الفترة القادمة يسعي للنزول بمعدل الأعمال، وكولر أضاف بعض اللاعبي صغار السن، منحوا الفريق حيوية في الملعب، ومحمد عبدالله يلعب بشكل جيد من أول دقيقة حتى أخر لقاء، والأهلي كان نموذجي في لقاء الإسماعيلي».

وعن مباراة القمة:«هناك فارق كبير بين الزمالك والإسماعيلي، والنتيجة ليست مقايس للفوز بالقمة، ولكن اللقاء مؤشر بأن الأهلي مستعد للمباراة بشكل أفضل، والمباراة ستكون صعبة على الزمالك».

وأردف:«الأهلي عمل تنافس كبير في الفريق في الفترة الحالية بعد صفقات يناير، ووجود أكثر من لاعب جاهز، ومن سيتراجع مستواه سيجلس على مقاعد البدلاء».