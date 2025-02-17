ورش عمل وندوات توعوية للحفاظ على البيئة وتطهير الخزانات بدمياط

أطلقت محافظة دمياط، عددا من الندوات، التى نفذتها الوحدات المحلية والإدارات الصحية والمتوطنة، لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وضرورة المشاركة فى الإبلاغ عن أى مخالفات تتعلق بالصحة العامة والبيئة .

كما تم تنفيذ أعمال تطهير لخزانات المنشآت والتعامل مع المياه الراكدة و أيضًا إطلاق حملات للرش والتطهير ومكافحة الحشرات والبعوض ، حيث تأتى تلك الجهود بجانب حملات النظافة المستمرة ورفع المخلفات لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للحفاظ على صحة المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وفى إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئي المُنعقدة اليوم برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.