عينا عليك ..24 ساعة استجابات من الداخلية لمواقع التواصل الاجتماعي

عينا عليك فى كل مكان.. جهود كبيرة من رجال الداخلية للتفاعل مع كل ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي لحماية المجتمع مما ينشر من شائعات كاذبة وللحفاظ على الوحدة الأسرية من التفكك.

خلال الـ 24 ساعة الماضية رصد رجال الداخلية منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي لعدد من القضايا تم التفاعل معها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو.. على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصين بسرقة غطاء بالوعة صرف بجوار إحدى المدارس بمنطقة حلوان بالقاهرة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) وبحوزة أحدهما الغطاء المستولى عليه.. وإعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما كشف ملابسات تداول منشور على عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بحدوث مشاجرة الأسلحة البيضاء داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بين (طالبان) بإحدى المدارس بالقاهرة تطورت لتعدى كلاً منهما على الآخر بالأيدى، الأمر الذى أدى إلى إصابة أحدهما بجرح أعلى العين، وبإستدعاء أولياء أمورهما أيدا ما سبق.

كشف ملابسات تداول منشور على عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعرض إحدى السيدات للسرقة بالإكراه حال تواجدها بمحل سكنها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة

بالفحــص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة من إحدى السيدات بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت بتواجد شخصين يرتدون ملابس شبيهة للملابس التى يرتديها عمال شركة الغاز، داخل الشقة وقاما بتكبيلها باستخدام حبل وسرقة (مشغولات ذهبية ، مبلغ مالى).

بإجراء التحريات تبين إختلاقها الواقعة وتم العثور على كافة المسروقات داخل الشقة وكذا الأدوات التى إستخدمتها لتكبيل نفسها.. وبمواجهتها أقرت بإدعائها الواقعة لوجود خلافات بينها وزوجها، لقيامه بمحاولة الزواج بأخرى وعدم قيامه بالإنفاق عليها وأنجالها لدأبه على إرتياد منصات المراهنات الإلكترونية، ومحاولتها إخفاء المشغولات الذهبية والمبلغ المالى لإنفاقها على أولادها.