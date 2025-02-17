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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بدءًا من اليوم| افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر.. وهذه قائمة المنتجات

بدءً من اليوم| افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر.. وهذه قائمة المنتجات
بدءً من اليوم| افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر.. وهذه قائمة المنتجات
ولاء خنيزي

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك الذي يتسم بالخير والرحمة، وتهتم العديد من الأسر المصرية هذه الأيام بشراء الالتزامات الرئيسية لهذا الشهر الكريم، وقد وفرت الدولة المصرية العديد من المعارض التي تقدم كافة السلع والمنتجات بأسعار منخفضة عن مثيلتها في الأسواق الخارجية، وذلك بهدف رفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ومن بين هذه المعارض هو معرض أهلًا رمضان 2025 الرئيسي بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

المعرض يفتح أبوابه للجمهور اليوم

يفتح المعرض الرئيسي لـ (أهلًا رمضان 2025) أبوابه للجمهور اليوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2025، بأرض المعارض بمدينة نصر، وتحديدًا في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

المعرض يوفر كافة السلع الغذائية

يقدم المعرض جميع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لوزارة التموين جميع السلع الغذائية التي يحتاجها الجمهور لهذا الشهر الفضيل، مثل:

  • السكر 
  • السمن 
  • الزيت 
  • المكرونة 
  • الخضروات 
  • الفاكهة 
  • الألبان 
  • أنواع مختلفة من الجبن 
  • اللحوم 
  • الدواجن
  • ياميش رمضان.

 

هايبر داخل معرض أهلا رمضان

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تكليفات بتنفيذ هايبر داخل معرض أهلا رمضان الرئيسي بمدينة نصر، حيث حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة، على إنشاء وتجهيز هايبر بمساحة كبيرة داخل المعرض لتوفير ياميش رمضان وبلح جاف ونصف جاف وتمر هندي، وكافة منتجات رمضان بأسعار مخفضة، هذا بالإضافة إلى توفير كافة المنتجات الغذائية وغير غذائية مثل المنظفات.

 

افتتاح المعرض

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد افتتح أمس معرض (أهلًا رمضان) الرئيسي في مدينة نصر في أرض المعارض بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث رافقه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

الشركة القابضة للصناعات الغذائية تنظم العديد من معارض أهلًا رمضان

يُذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تلعب دور ملموس في تنظيم معارض أهلًا رمضان، بالعديد من المناطق والمحافظات، فضلًا عن دورها في تنظيم معارض أسواق اليوم الواحد، وذلك لتوسيع قاعدة السلع الأساسية التي تصل إلى المواطنين بأسعار تنافسية.

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