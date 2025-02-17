أشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أنه تم البدء في أعمال تدعيم فواصل، ورفع كفاءة كوبرى أكتوبر من غمرة حتى رمسيس، مع رفع كفاءة الرصف لتسهيل الحركة المرورية على الكوبري.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال الصيانة التي تتولاها شركة المقاولون العرب تتم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، في إطار الصيانة الدورية لكباري العاصمة.

محافظ القاهرة

وكان قد ، تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق راشد مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلى بحى الموسكي.



وأكد محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تتم وفقًا للنموذج الذى أقرته د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى فى إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة ، وكذا الباعة وأصحاب المحلات الموجودة في تلك الشوارع الموجودين في المنطقة .

وتتضمن أعمال التطوير عمل وحدات(طاولات) للباعة الجائلين بدلا من الفرشة التى كان يستخدمها الباعة في عرض منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال والباعة، كما سيتم خلال أعمال التطوير مراعاة الاشتراطات الخاصة بالإطفاء والحريق والصرف ، وسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين علي المنطقة وغيرها من المتطلبات، بما يساهم في الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين ، والباعة ، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة .

