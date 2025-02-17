سامسونج تبدأ طرح تحديث فبراير 2025 لسلسلة Galaxy Tab S9

تواصل سامسونج التزامها بتقديم تحديثات نظام التشغيل والأمان لأجهزتها، حيث بدأت الشركة في طرح أول تحديث لهذا العام لأجهزة Galaxy Tab S9، والذي يتضمن تصحيح الأمان لشهر فبراير 2025.

تفاصيل التحديث الجديد

يشمل التحديث أجهزة Galaxy Tab S9 وTab S9+ وTab S9 Ultra، ويهدف إلى إصلاح ثغرات أمنية من الإصدارات السابقة، لكنه لا يتضمن أي تحسينات في الأداء أو ميزات جديدة.

إصدارات البرامج الثابتة (Firmware) للتحديث:

Galaxy Tab S9: الإصدار X716BXXS5BYA5

Galaxy Tab S9+: الإصدار X816BXXS5BYA5

Galaxy Tab S9 Ultra: الإصدار X916BXXS5BYA5

التحديث متاح حاليًا للمستخدمين في أوروبا، ومن المتوقع أن يصل إلى مناطق أخرى قريبًا.

كيفية التحقق من التحديث وتثبيته

إذا كنت تمتلك جهازًا من سلسلة Galaxy Tab S9، يمكنك البحث عن التحديث عبر الخطوات التالية:

فتح الإعدادات (Settings)

الانتقال إلى تحديث البرنامج (Software update)

الضغط على "تنزيل وتثبيت" (Download and install)

ماذا عن تحديث One UI 7 القائم على Android 15؟

من المتوقع أن تطرح سامسونج تحديث One UI 7 المستند إلى Android 15 في الأشهر المقبلة، حيث سيجلب تصميمًا جديدًا للواجهة مع تحسينات في الرسوميات والتنقل بين التطبيقات، إلى جانب ميزات Galaxy AI المتقدمة.

دعم طويل المدى لأجهزة Galaxy Tab S9

على الرغم من أن سلسلة Galaxy Tab S9 أُطلقت في 2023، أي قبل إعلان سامسونج عن تقديم 7 سنوات من التحديثات لأجهزتها الحديثة، فإنها لا تزال تتمتع بدعم قوي حتى عام 2028.

تحصل الأجهزة على تحديثات نظام التشغيل حتى Android 17، بالإضافة إلى تصحيحات الأمان لمدة 5 سنوات، مما يجعلها متفوقة على العديد من المنافسين، مثل OnePlus Pad 2، الذي لا يحصل سوى على 3 سنوات من تحديثات أندرويد و4 سنوات من تصحيحات الأمان.