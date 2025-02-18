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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جثة متعفنة في البدروم.. أوفر دوز تنهي حياة عامل بالبدرشين

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في العثور على جثة شخص في حالة تعفن داخل بدروم منزل بقرية منشية دهشور بمدينة البدرشين.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثة، وإعداد تقرير مفصل بأسباب وتوقيت وفاته تمهيدا التصريح بدفنه، كما استمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث الذين أفادوا أن المتوفى كان معتاد على تعاطي المواد المخدرة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، والاطلاع على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للتأكد من خلوها من أي شبهة جنائية.

تلقى مأمور مركز شرطة البدرشين اخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في حالة تعفن بمنزل بقرية منشية دهشور، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لشخص يدعى "عمرو.م." 48 عامًا، وأنه دائم تعاطي المواد المخدرة ويوم الواقعة واثناء تواجده ببدروم المنزل تناول جرعة مخدرات زائدة اودت بحياته.

وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى المركزي ، تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات الأمنية اللازمة.

تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة جثة العثور على جثة شخص

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