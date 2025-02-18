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رئيس وزراء كرواتيا: ندعم دور مصر في حل الأزمة الفلسطينية من خلال إقامة دولتين
رئيس وزراء كرواتيا: توقيع 3 مذكرات تفاهم مع مصر في مجالات الثقافة والاستثمار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس وزراء كرواتيا: ندعم دور مصر في حل الأزمة الفلسطينية من خلال إقامة دولتين

رئيس وزراء كرواتيا
رئيس وزراء كرواتيا
البهى عمرو

أكد أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، أنه تم توقيع 3 مذكرات تفاهم في مجالات الثقافة والاستثمار المشترك والموانئ، وأن المنتدى الاقتصادي المشترك سيبحث فتح مجالات جديدة في مجال ريادة الأعمال بالبلدين.
 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن لدينا أكثر من 20 رجل أعمال كرواتي سيبحثون مع نظرائهم المصريين بناء شراكات جديدة، وتحدثنا عن الوضع الأمني بالمنطقة.
 

وأوضح رئيس وزراء كرواتيا: نعتمد على الدور الفعال الذي تقوم به مصر للتعامل مع الأوضاع في غزة، وندعم الدور المصري البناء في التوصل لحل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة دولتين، ونسعى لتعزيز التعاون مع مصر في مجال التبادل السياحي.
 

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن رئيس وزراء كرواتيا أكد ترحيب بلاده بالعمالة المصرية المدربة، واتفقنا على تسيير خطوط طيران مباشرة بين المدن المصرية  والكرواتية لدعم النشاط السياحي، واتفقت مع رئيس وزراء كرواتيا على ضرورة الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن زيارة رئيس وزراء كرواتيا لمصر تدشن مرحلة جديدة من العلاقات، والعلاقات مع كرواتيا شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، وأنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين مصر وكرواتيا.وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، "عرضت على رئيس وزراء كرواتيا الخبرات التي اكتسبتها شركات التشييد والبناء المصرية نتيجة المشروعات القومية التي نفذتها ".
 

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا، للمؤتمر الصحفي لـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الكرواتي.

و ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل وأندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، جلسة مُباحثات مُوسّعة، ضمن جدول أعمال الزيارة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

ومن المقرر ان يتم عقد منتدى اقتصادي لرجال الأعمال المصريين والكرواتيين، لبحث فرص التعاون المُمكنة في مجالات الأعمال المختلفة.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول بمطار القاهرة الدولي، أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى ووفد من رجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، رئيس بعثة الشرف.  


ولدى وصوله أرض مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية لـ أندريه بلينكوفيتش.

كرواتيا مصطفى مدبولي الاقتصاد رئيس وزراء جمهورية كرواتيا

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