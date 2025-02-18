ناقد رياضي: مباراة القمة فرصة ذهبية للأبيض

تحدث وليد زينهم الناقد الرياضي في روزا اليوسف، عن أجواء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم السبت القادم، موضحا سيناريوهات المباراة وأداء الفرقتين المتوقع.

وقال وليد زينهم خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن، قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك أصبح فيها طرف ثالث وهو بيراميدز متصدر الدوري المصري وله حسابات من القمة ويبحث عن أي نتائج تخدمه.

وأكد على أن مباراة القمة قد يكون فرصة ذهبية للأبيض، متابعا: مباراة القمة ليس لها توقعات ولكن في القمة لا يفوز الأفضل دائما.

ولفت إلى أن الأهلي أنفق 4 ملايين دولار على صفقات الميركاتو الشتوي، بينما الزمالك دخل سوق الانتقالات متأخرًا.