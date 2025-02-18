حماس: الاحتلال ماض في سياسة الإبادة والتهجير والتطهير العرقي لشعبنا

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إنّ جرائم الهدم والتدمير والتهجير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس وعموم الضفة الغربية، لن تُثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة طريق المقاومة والتصدي لمخططاته الإجرامية.

وقالت حماس في بيان لها : إنّ ما تشهده طولكرم ومخيماتها من عمليات هدم وتدمير وتهجير قسري، يكشف الوجه الفاشي للاحتلال، ويؤكد مضيه في سياسة الإبادة والتهجير والتطهير العرقي بحق شعبنا في كل أماكن وجوده.

وأضافت : نؤكد أن تصعيد المقاومة والمواجهة في وجه الاحتلال واستنزافه، هو السبيل الوحيد لكبح جرائمه ووقف تغوله بحق شعبنا وأرضه ومقدساته. فالضفة تمرّ بمرحلة مفصلية تستوجب توحيد الصفوف، وتعزيز العمل المقاوم، وتكثيف جهود أبناء شعبنا لإفشال مخططات الاحتلال.

وختمت حماس بيانها بالقول : ندعو جماهير شعبنا في كل مكان إلى نصرة أهالي طولكرم وجنين وسائر محافظات الضفة الغربية، والتصدي للعدوان الإسرائيلي المتواصل، وتكثيف الجهود الشعبية لإغاثة النازحين وإيواء الأسر التي هُدمت بيوتها.