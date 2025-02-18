وسط حضور نجوم الاتحاد.. تشييع جنازة عادل البابلي بالإسكندرية

شيعت ظهر اليوم الثلاثاء جنازة الكابتن عادل البابلي، نجم نادي الاتحاد السكندري وكابتن منتخب مصر السابق، الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز 75 عامًا، وذلك بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في عالم كرة القدم.

انطلقت الجنازة من مسجد المواساة بالإسكندرية، لتوارى الثرى بمقابر المنارة وسط المحافظة، في حضور عدد كبير من الأصدقاء والمحبين، بالإضافة إلى ممثلي نادي الاتحاد السكندري من الإدارة والجماهير.

وتوافد على مراسم الجنازة عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، من بينهم محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، وطلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، فضلاً عن عدد من نجوم الاتحاد السكندري القدامى.

ونعى نادي الاتحاد السكندري الكابتن الراحل عبر بيان رسمي، واصفًا إياه بأنه “نجم الجيل الذهبي لزعيم الثغر و منتخب مصر”، وأعرب مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحي عن بالغ حزنه لوفاة “البابلي”.

وأكد أنه كان أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية وقدم العديد من الإنجازات مع النادي ومنتخب مصر.

وُلد الكابتن عادل البابلي في 18 نوفمبر 1950 في محافظة الإسكندرية، وبدأ مشواره الرياضي بنادي المصري بمنطقة الحضرة قبل أن ينتقل إلى نادي شباب مصر، ثم انضم إلى نادي الاتحاد السكندري وهو في سن الـ18.

ولم يقتصر تأثيره الكبير على مستوى الأندية فقط، بل كان له دور بارز مع منتخب مصر الذي انضم إليه عام 1968.

حقق البابلي العديد من البطولات مع الاتحاد السكندري، حيث توج بكأس مصر مرتين في عامي 1973 و1976، كما شارك مع المنتخب الوطني في العديد من البطولات الدولية، أبرزها فوزه بكأس فلسطين عام 1972. وقد ترك البابلي بصمة لا تُنسى في ذاكرة جماهير كرة القدم المصرية.

اعتزل “البابلي” كرة القدم عام 1984، ليظل اسمه محفورًا في قلوب محبي الرياضة في مصر، قبل أن يتوفي يوم 17 فبراير 2025، ليكون ختامًا لمسيرة رياضية حافلة بالعطاء والإنجازات.