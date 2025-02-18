مصر وكرواتيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والسلام الإقليمي

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد، الطاقة، والاستثمارات.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار حنفي جبالي عن تقديره لدعم كرواتيا لرفع مستوى العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيدًا بانطلاق منتدى الأعمال المصري الكرواتي، الذي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية التعاون في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى المشروعات المصرية الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفيما يخص الأوضاع الإقليمية، استعرض رئيس مجلس النواب الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد موقف مصر الثابت بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لحدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الكرواتي تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، مشيدًا بدور مصر الإقليمي وجهودها في تحقيق السلام والاستقرار العالمي.

وأعرب عن دعم كرواتيا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، واستعرض الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة، والتي تعكس الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.