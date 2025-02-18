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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جامعة القاهرة تستقبل أطفال غزة للعلاج ضمن توجيهات القيادة السياسية

أطفال غزة
أطفال غزة
يوسف أيمن

أكد الدكتور طارق صلاح، أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية طب جامعة القاهرة، أن مستشفيات الجامعة بكافة أقسامها ووحداتها، تحت قيادة الدكتور محمد سامي والدكتور حسام صلاح، تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تقديم الرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية وإصابات مختلفة.

وأوضح صلاح، خلال مداخلة في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أنه تم استقبال عدد من الأطفال في مستشفيات جامعة القاهرة، وخاصة مستشفى أبو الريش الياباني، والذين يعانون من تشوهات خلقية في مختلف أعضاء الجسم.

وأشار إلى أن قسم جراحة القلب والصدر استقبل حالات لأطفال يعانون من عيوب خلقية معقدة في القلب، من بينهم طفل يبلغ من العمر سنة ونصف، مصاب بحالة نادرة تعرف باسم "رباعي فالوت"، وهو عيب خلقي يؤدي إلى تضخم شديد في عضلة القلب ونقص حاد في مستوى الأكسجين في الدم.

وأكد صلاح أن الفرق الطبية في جامعة القاهرة تبذل جهودًا كبيرة في علاج الحالات الحرجة، ضمن إطار الخدمات الطبية المتطورة التي تقدمها المستشفيات الجامعية لدعم الأطفال المحتاجين للرعاية الصحية المتخصصة.

جامعة القاهرة غزة القيادة السياسية أطفال غزة طارق صلاح

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