أحمد موسى: البلاد اللي بتتهد مابترجعش تاني وتحتاج لسنوات طويلة

تناول الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقارير البنك الدولي عن حجم تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة.

الاتحاد الأوروبي تحدث عن تحمله جزء من تكاليف اعمار قطاع غزة

وأكد أحمد موسى، أن البنك الدولي تحدث عن أن تكاليف إعادة الإعمار تصل إلى 53 مليار دولار، مضيفا أن الإتحاد الأوروبي تحدث عن تحمله جزء من تكاليف اعمار قطاع غزة.

تكاليف اعادة الاعمار تصل إلى 53 مليار دولار

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن: "البلاد اللي بتتهد مابترجعش تاني وتحتاج لسنوات طويلة ولعشرات السنوات وتكلف مليارات الدولارات".

فيما ذكر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اليوم الثلاثاء أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية بعد صراع استمر 15 شهرا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستتجاوز 50 مليار دولار.

وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.