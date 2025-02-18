قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب الآن في مصر .. آخر تحديث
أحمد موسى: محادثات أمريكية روسية ناجحة برعاية سعودية
قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا الأربعاء
قرار عاجل من كولر قبل مواجهة الزمالك في مباراة القمة
سعر الذهب في الكويت ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
خطة النواب: الإصلاحات الاقتصادية المصرية تجعلها وجهة استثمارية واعدة لكرواتيا
تحطم طائرة أمريكية في مطار تورونتو ونجاة جميع الركاب
محلل سياسي: الدور المصري أساسي في القضية الفلسطينية
أحمد موسى: الشركات المصرية لديها الخبرة الكاملة لتنفيذ إعمار غزة
عن عدد ركعات التراويح .. الأوقاف: نحرص على مراعاة أحوال جميع المصلين
أحمد موسى: إسبانيا تدعم التحركات العربية في رفض تهجير الفلسطينيين
الأهلي يبدأ استعداداته لكأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: البلاد اللي بتتهد مابترجعش تاني وتحتاج لسنوات طويلة

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

تناول الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقارير البنك الدولي عن حجم تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة.

الاتحاد الأوروبي تحدث عن تحمله جزء من تكاليف اعمار قطاع غزة

وأكد أحمد موسى، أن البنك الدولي تحدث عن أن تكاليف إعادة الإعمار تصل إلى 53 مليار دولار، مضيفا أن الإتحاد الأوروبي تحدث عن تحمله جزء من تكاليف اعمار قطاع غزة.

تكاليف اعادة الاعمار تصل إلى 53 مليار دولار 

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن: "البلاد اللي بتتهد مابترجعش تاني وتحتاج لسنوات طويلة ولعشرات السنوات وتكلف مليارات الدولارات".

فيما ذكر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اليوم الثلاثاء أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية بعد صراع استمر 15 شهرا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستتجاوز 50 مليار دولار.

وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.

أحمد موسى غزة صدى البلد اعمار قطاع غزة اعادة اعمار قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات والمعاشات بقرار الرئيس السيسي ودراسة الحكومة بهذا الموعد.. فيديو

الملك عبد الله

عملية جراحية.. الديوان الملكي يعلن دخول العاهل الأردني المستشفى

بطاقة شخصية

احذرها.. 5 غرامات مالية تواجهك عند تجديد البطاقة الشخصية

الأهلي والزمالك

مفاجأة.. توقعات شات جي بي تي لـ نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منزل محمد محسوب بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم

شبكة متفـ.ـجرات.. صدى البلد داخل إمبراطورية خط الصعيد بعد تصفيته| شاهد

معاش تكافل وكرامة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025 .. من خلال هذا الرابط

الحادث بسانت كاترين

مصرع مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي في حادث تصادم بسانت كاترين

الطقس في مصر

لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة .. عودة الأجواء شديدة البرودة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

رضا سليم

رضا سليم يجري جراحة غضروف الركبة بنجاح في النمسا

شعار الزمالك

الزمالك يتعاقد مع الإسباني كورو سيجورا لتدريب فريق السلة

محمود جهاد

إصابة نجم الزمالك.. إعلامي يكشف مفاجأة قبل مباراة القمة

بالصور

بأقل تكلفة.. أكلات شهية على سفرة رمضان

افكار أكلات أقتصادية لشهر رمضان
افكار أكلات أقتصادية لشهر رمضان
افكار أكلات أقتصادية لشهر رمضان

رعشة الدريكسيون والطقطقة .. أبرز أعطال السيارات وأسبابها

اعطال السيارات
اعطال السيارات
اعطال السيارات

البطاطس بالبشاميل.. وصفة سهلة لإفطار شهي في رمضان

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل
طريقة عمل البطاطس بالبشاميل
طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

دراسة جديدة تكشف أنواع الشخصيات.. تعرف عليها

انواع الشخصيات وطبيعتها
انواع الشخصيات وطبيعتها
انواع الشخصيات وطبيعتها

فيديو

ميرنا وليد قطعت فستان الفرح

قطعت فستان فرحها.. ميرنا وليد تكشف واقعة غريبة يوم زفافها

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية تنتقد تصريحات سفير الاحتلال بأمريكا ضد مصر

أحمد سعد

ألف تحية للناس الحقيقية .. حكاية أغنية حققت ملايين المشاهدات ووزير الطاقة السعودي عبر بها عن حبه لمصر

وصية حسين صدقي

طالب أولاده بـــ.حرق أفلامه إلا واحدا … وصية حسين صدقي الغريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

المزيد