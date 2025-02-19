نوال عبدالشافي: «هي جت عليا» حققت ردود فعل فاقت توقعاتي.. وأستعد لأعمال جديدة

أعربت المطربة نوال، صاحبة أغنية "مخاصماك"، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها على أغنية "هي جت عليا"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها مؤخرًا.

وقالت نوال: "الحمد لله، ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاتي، سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه، بالإضافة إلى الإشادات الكبيرة التي حصلت عليها على مواقع التواصل الاجتماعي."

وأضافت أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح مجموعة من الأغاني على طريقة "السينجل"، حيث ستطرح كل فترة أغنية جديدة، مؤكدة أن هذه الأغاني ستضم مفاجآت كبيرة. وأشارت إلى حرصها الدائم على تقديم كل ما هو جديد في عالم الموسيقى، معتبرة أن جمهورها هو الداعم الأساسي لها في مشوارها الفني.

كما أعربت عن سعادتها بالتعاون مع المنتج مصطفى السويفي، الذي وصفته بأنه "مشوار نجاح" منذ بداية تعاونهم بأغنية "مخاصماك"، التي حققت ملايين المشاهدات.

أغنية "هي جت عليا" من غناء نوال، وكلمات مصطفى حدوتة، وألحان وليد العطار، وتوزيع كوليبكس. وتتناول كلمات الأغنية حالة من التفاؤل والرغبة في التغيير، حيث تقول: "الجو ده محتاج دلع.. حبة ضحك من اللى اتمنع.. ده أنا خلاص من كتر الوجع مبقتش أحسه جى منين.. الجو ده محتاج دفا.. وحبة حُب من اللى اختفى.. قلبي خلاص من الهم اكتفى.. نفسي اتهنى وأعيشلي يومين.. هي جت عليا.. نفسي اتبسط شوية.. مش كله جد جد.. لا بجد كده كتير عليا."

وكانت نوال عبد الشافي قد طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "يا خيبتو"، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وليد العطار، وتوزيع كلوبيكس، وإنتاج مصطفى السويفي. وظهرت نوال في الكليب بإطلالة ترتدي فيها جلابية فلاحي، نالت إعجاب الجمهور.

كما شاركت نوال في موسم رمضان الماضي بأغنية "خلصانة"، التي كانت تترًا لمسلسل "فراولة" بطولة الفنانة نيللي كريم، وشاركها في الغناء فريق "المدفعجية". الأغنية من كلمات محمود عليم، وألحان نور عز العرب، وتوزيع هاني يعقوب.

وحققت نوال عبد الشافي نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة، خاصة مع أغنية "مخاصماك"، التي حققت انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتخطت حاجز 500 مليون مشاهدة على تطبيق "تيك توك"، لتصبح واحدة من أكثر الأغاني استماعًا في الفترة الأخيرة. كما طرحت عدة أغاني أخرى ناجحة مثل "يا خيبتو" و"أنت لأ"، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور والنقاد على حد سواء.