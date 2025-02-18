أيتن عامر تكشف تفاصيل هدية عيد الحب

كشفت الفنانة أيتن عامر، عن الهدية التي وصلتها بعيد الحب قبل أيام وتحدثت عن ما يمثله هذا اليوم بالنسبة لها.

وقالت آيتن عامر خلال لقائها مع برنامج "ET بالعربي": "يوم عيد الحب مبعتقدش إنه يوم لوحده.. كل يوم بقول لولادي إني بحبهم وبحضنهم وببوسهم بس طبيعي اليوم ده مميز شوية لأن كل العالم بيحتفل بيه فأنا احتفلت بيه على طريقتي بالتصوير".

وأعلنت أنها حصلت خلال ذلك اليوم على بوكيه ورد، وعلقت: "جالي ورد من الشركة بتاعة الورد.. وانبسطت واتصورت".

مسلسل الحلانجي

تعاقدت قناة روتانا دراما علي عرض مسلسل “ الحلانجي ” خلال شهر رمضان القادم ، بالإضافة الي مجموعة قنوات النهار.

ومن المقرر عرض مسلسل الحلانجي من بطولة الفنان محمد رجب ، علي منصة viu .

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم أيتن عامر، محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، وطارق صبري.