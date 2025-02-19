إدارة ترامب توقف طلبات الهجرة من أوكرانيا وأمريكا اللاتينية

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا بوقف مؤقت لقبول جميع طلبات الهجرة التي قدمها المهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

واستشهدت إدارة ترامب في قرارها بالاحتيال والمخاوف الأمنية، وفقًا لمسئولين أمريكيين ومذكرة داخلية حصلت عليها شبكة سي بي إس نيوز.

وسيظل تجميد الطلبات قائمًا إلى أجل غير مسمى بينما يعمل المسؤولون الحكوميون على تحديد حالات الاحتيال المحتملة وتعزيز إجراءات التدقيق للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة، وفقًا للتوجيه.