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إدارة ترامب توقف طلبات الهجرة من أوكرانيا وأمريكا اللاتينية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدارة ترامب توقف طلبات الهجرة من أوكرانيا وأمريكا اللاتينية

ترامب
ترامب
قسم الخارجي

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا بوقف مؤقت لقبول جميع طلبات الهجرة التي قدمها المهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

واستشهدت إدارة ترامب في قرارها بالاحتيال والمخاوف الأمنية، وفقًا لمسئولين أمريكيين ومذكرة داخلية حصلت عليها شبكة سي بي إس نيوز.

وسيظل تجميد الطلبات قائمًا إلى أجل غير مسمى بينما يعمل المسؤولون الحكوميون على تحديد حالات الاحتيال المحتملة وتعزيز إجراءات التدقيق للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة، وفقًا للتوجيه.

أوكرانيا بايدن الرئيس الأمريكي إدارة ترامب أميركا اللاتينية طلبات الهجرة

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