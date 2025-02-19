قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة إعلان ترامب عن فساد بقيمة تريليون دولار في الولايات المتحدة
دخول 88 شاحنة مساعدات من بينها 5 للوقود إلى غزة
رخصت| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025
رؤى وتوقعات 100 خبير.. العدد الخامس من "آفاق مستقبلية" يرصد اتجاهات 2025
مارتشينياك يكشف لـ"صدى البلد" حقيقة اقترابه من إدارة قمة الأهلي والزمالك
أهلا رمضان.. قيمة التخفضيات بأسعار السلع في المعارض وخريطة تواجدها
5 كيلو زبادي استهلاك الفرد في رمضان..وتوقعات باستقرار الأسعار
شيخ الأزهر يحذر من محاولات بث الفرقة بين المسلمين: شغلت أذهان العلماء طويلا
الحضور والإنصراف .. مواعيد الدراسة في رمضان 2025 للمدارس
محافظ القاهرة: البت فى طلب إقامة موائد الرحمن خلال 72 ساعة بدون دفع رسوم
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025
الطقس اليوم.. أجواء غائمة تغطي شمال البلاد وأمطار قادمة بعد ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسرار إعداد الفول للسحور في رمضان بطرق مذهلة

أسرار إعداد الفول للسحور في رمضان بطرق مذهلة
أسرار إعداد الفول للسحور في رمضان بطرق مذهلة
أسماء عبد الحفيظ

الفول هو الطبق الأساسي على مائدة السحور في رمضان، فهو يمنح الجسم شعورًا بالشبع لساعات طويلة، ويمده بالبروتين والطاقة اللازمة للصيام. ولكن، هل فكرتِ يومًا في أسرار تحضيره بطرق جديدة ومبتكرة تجعله ألذ وأكثر فائدة؟

أسرار إعداد الفول للسحور في رمضان بطرق مذهلة

 إليكِ طرقًا مذهلة لإعداد الفول للسحور بنكهات مميزة، للشيف سارة الحافظ .

1- الفول المصري التقليدي بالطماطم والليمون

اسلقي الفول جيدًا حتى يصبح طريًا.

اهرسيه جزئيًا مع القليل من الماء الساخن.

أضيفي عصير الليمون، الطماطم المبشورة، والكمون.

قدميه مع زيت الزيتون وخبز ساخن.

أسرار إعداد الفول للسحور في رمضان بطرق مذهلة


2- فول بالطحينة والكزبرة

اخلطي الطحينة مع الثوم المهروس، والليمون، والكمون.

أضيفي المزيج إلى الفول المهروس وقلبيه جيدًا.

زينيه بالكزبرة الخضراء وقدميه مع الخبز المحمص.


3- فول بالبيض والبسطرمة

اقلي البسطرمة في قليل من الزبدة حتى تصبح مقرمشة.

أضيفي الفول المهروس، ثم كسري فوقه البيض، وغطي المقلاة حتى ينضج.

قدميه ساخنًا مع الخبز البلدي.

أسرار إعداد الفول للسحور في رمضان بطرق مذهلة


4- فول بالخضروات المشكلة

أضيفي الجزر المبشور، الفلفل الألوان، والبصل الأخضر إلى الفول أثناء طهيه.

زينيه بالبقدونس وقدميه كوجبة متكاملة غنية بالفيتامينات.


5- فول بالزبادي والنعناع

امزجي الزبادي مع الفول المهروس، ثم أضيفي قليلًا من النعناع المفروم.

هذه الطريقة تساعد على تهدئة المعدة وتخفيف الشعور بالعطش.


نصائح ذهبية لتحضير فول سحور مثالي:

 لا تستخدمي الكثير من الملح حتى لا تشعري بالعطش أثناء الصيام.
 تجنبي تسخين الفول عدة مرات حتى لا يفقد قيمته الغذائية.
 استخدمي زيت الزيتون بدلًا من الزيوت النباتية العادية لتعزيز النكهة والفوائد الصحية.

زيت الزيتون الفول السحور الفول المصري أسرار إعداد الفول للسحور أسرار إعداد الفول للسحور في رمضان نصائح ذهبية لتحضير فول سحور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة

الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بالمحافظات وعلى مدار الشهر

دواجن بيضاء وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

أسعار الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم يصل سعر الكيلو؟

صورة أرشيفية

الأمطار تضرب الإسكندرية اليوم.. والأرصاد تحذر من موجة برد قاسية تبدأ في هذا الموعد

منحة رمضان 2025.. الفئات المستحقة وقيمة الدعم وشروط الحصول عليه

منحة رمضان 2025 .. اعرف الفئات المستحقة وقيمة الدعم وشروط الحصول عليها

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 فبراير.. ومفاجأة في ثمن البانيه

دولار امريكي

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19-2-2025

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات.. خطوات سهلة للتخلص من الزغطة.. إزاي تعملي الزبادي اليوناني في بيتك بكل سهولة

العظام

الطماطم والكيوي أبرزها.. أطعمة غير متوقعة تقوي العظام وتحافظ على صحتها

طريقة عمل الزبادي اليوناني في المنزل

الكوب بـ 30 جنيه.. إزاي تعملي الزبادي اليوناني في بيتك بكل سهولة

بالصور

أسرار إعداد الفول للسحور في رمضان بطرق مذهلة

أسرار إعداد الفول للسحور في رمضان بطرق مذهلة
أسرار إعداد الفول للسحور في رمضان بطرق مذهلة
أسرار إعداد الفول للسحور في رمضان بطرق مذهلة

لقطات من بروفات حفل ريهام عبدالحكيم في عمان | شاهد

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم

خطوات سهلة للتخلص من الزغطة .. تعرف على أبرز أسبابها

أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة
أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة
أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة

فيديو

هيدي كرم

«اخترت سعادتي» .. هيدي كرم تكشف كواليس انفصالها وقرار عدم الإنجاب مرة أخرى|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد