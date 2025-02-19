الفول هو الطبق الأساسي على مائدة السحور في رمضان، فهو يمنح الجسم شعورًا بالشبع لساعات طويلة، ويمده بالبروتين والطاقة اللازمة للصيام. ولكن، هل فكرتِ يومًا في أسرار تحضيره بطرق جديدة ومبتكرة تجعله ألذ وأكثر فائدة؟

أسرار إعداد الفول للسحور في رمضان بطرق مذهلة

إليكِ طرقًا مذهلة لإعداد الفول للسحور بنكهات مميزة، للشيف سارة الحافظ .

1- الفول المصري التقليدي بالطماطم والليمون

اسلقي الفول جيدًا حتى يصبح طريًا.

اهرسيه جزئيًا مع القليل من الماء الساخن.

أضيفي عصير الليمون، الطماطم المبشورة، والكمون.

قدميه مع زيت الزيتون وخبز ساخن.

أسرار إعداد الفول للسحور في رمضان بطرق مذهلة



2- فول بالطحينة والكزبرة

اخلطي الطحينة مع الثوم المهروس، والليمون، والكمون.

أضيفي المزيج إلى الفول المهروس وقلبيه جيدًا.

زينيه بالكزبرة الخضراء وقدميه مع الخبز المحمص.



3- فول بالبيض والبسطرمة

اقلي البسطرمة في قليل من الزبدة حتى تصبح مقرمشة.

أضيفي الفول المهروس، ثم كسري فوقه البيض، وغطي المقلاة حتى ينضج.

قدميه ساخنًا مع الخبز البلدي.

أسرار إعداد الفول للسحور في رمضان بطرق مذهلة



4- فول بالخضروات المشكلة

أضيفي الجزر المبشور، الفلفل الألوان، والبصل الأخضر إلى الفول أثناء طهيه.

زينيه بالبقدونس وقدميه كوجبة متكاملة غنية بالفيتامينات.



5- فول بالزبادي والنعناع

امزجي الزبادي مع الفول المهروس، ثم أضيفي قليلًا من النعناع المفروم.

هذه الطريقة تساعد على تهدئة المعدة وتخفيف الشعور بالعطش.



نصائح ذهبية لتحضير فول سحور مثالي:

لا تستخدمي الكثير من الملح حتى لا تشعري بالعطش أثناء الصيام.

تجنبي تسخين الفول عدة مرات حتى لا يفقد قيمته الغذائية.

استخدمي زيت الزيتون بدلًا من الزيوت النباتية العادية لتعزيز النكهة والفوائد الصحية.