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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كمال أبو رية ينضم لـ سيد الناس في رمضان l خاص

كمال أبو ريه
كمال أبو ريه
أحمد البهى

بدأ الفنان القدير كمال أبو رية تصرير دوره ضمن أحداث مسلسل" سيد الناس " المقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم . 

وعلم صدي البلد، أنه لم يتم الإعلان انضمام الفنان كمال أبو رية إلى العمل ، نظرًا لأن دوره سيكون مفاجأة وسيقلب ظهوره الأحداث رأساً علي عقب .

ويواصل صناع مسلسل “ سيد الناس ” ، العمل بشكل يومي للانتهاء من العمل، استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان القادم ، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد . 

قنوات الناقلة لمسلسل سيد الناس ماراثون رمضان ٢٠٢٥

ومن المقرر أن يعرض مسلسل سيد الناس على علي عدد من القنوات وهم mbc العامة ، mbc مصر ، mbc العراق ، بالإضافة الي منصة شاهد vip. 

مسلسل سيد الناس رمضان ٢٠٢٥

ومسلسل سيد الناس، من بطولة عمرو سعد، وإلهام شاهين، ،  أحمد زاهر، سلوي عثمان ، وأحمد رزق، وإنجي المقدم، وبشرى، رنا رئيس ، وريم مصطفى، منة فضالى، أحمد فهيم، خالد الصاوي ، محمود قابيل ، طارق النهرى وتأليف ورشة قلم ، وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس ، فى إطار إجتماعي حول إحدي العائلات الكبري ، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأسا على عقب.

سيد الناس كمال أبو رية الفنان القدير كمال أبو رية

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