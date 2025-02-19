سقوط طالبة من الطابق الثالث بالمدينة الجامعية بسوهاج

شهدت المدينة الجامعية بجامعة سوهاج حادثًا مؤسفًا، حيث تعرضت الطالبة "ر.خ.خ"، بالفرقة الثانية بكلية التربية - قسم الطفولة، للسقوط من الطابق الثالث بمبنى الإسكان المخصص للطالبات في مقر الجامعة الجديدة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية بالجامعة إخطارًا بالحادث، حيث تم على الفور نقل الطالبة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واطمأن الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، على الحالة الصحية للطالبة، مؤكدًا أنها في حالة جيدة، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لها، كما وجه بمتابعة حالتها الصحية بشكل مستمر حتى تمام شفائها وخروجها من المستشفى.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، أن الطالبة تعرضت لكسور وكدمات متفرقة بالجسم، نتيجة لاختلال توازنها أثناء جلوسها على شرفة غرفتها بالسكن الجامعي، مما أدى إلى سقوطها، وأكد أن حالتها الصحية مستقرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لضمان تعافيها.