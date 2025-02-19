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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حاتم باشات يهنئ الجزار لاختياره رئيسا لحزب الجبهة الوطنية والقصير أمينا عاما

اللواء حاتم باشات رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب الأسبق و عضو حزب الجبهة الوطنية
اللواء حاتم باشات رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب الأسبق و عضو حزب الجبهة الوطنية
عبد الرحمن سرحان

هنأ اللواء حاتم باشات رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب الأسبق وعضو حزب الجبهة الوطنية، الدكتور عاصم الجزار بمناسبة اختياره رئيسًا لحزب الجبهة الوطنية، ونيله ثقة الأعضاء المؤسسين ، كما هنأ الدكتور السيد القصير على اختياره أمينا عاما.

وأكد باشات، في تصريح اليوم، أن كلايهما من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة، ولديهما خبرات واسعة في العمل العام، مما يؤهلهما لقيادة الحزب في مرحلة جديدة، تواكب التحديات وتلبي تطلعات أعضائه وكذلك آمال الشارع المصري.

وأوضح باشات أننا سنعمل معًا على وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتحقيق أهداف الحزب بما يخدم تطلعات شعبنا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وأشار باشات إلي أن انطلاق حزب الجبهة الوطنية يمثل خطوة مهمة في إثراء الحياة السياسية، حيث جاء الحزب ليعبر عن تطلعات المواطنين، ويقدم حلولا عملية لمختلف القضايا الوطنية من خلال نخبة من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة والخبرة، مما يعزز من قدرته على تحقيق أهدافه الطموحة، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للوطن.

الحياة السياسية الدكتور عاصم الجزار حزب الجبهة الوطنية اللواء حاتم باشات رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب الأسبق

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