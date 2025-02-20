سيارات مستعملة أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه بمصر

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، وتساعدهم علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة، وتواجدت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه أوبترا، وهيونداي أكسنت، ورينو لوجان، وأوبل أسترا، وشيفروليه أفيو .

- شيفروليه اوبترا موديل 2009

شيفروليه اوبترا موديل 2009

تنقل قوة سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2009 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 184 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 420 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- هيونداي أكسنت موديل 2008

هيونداي أكسنت موديل 2008

تستمد سيارة هيونداي أكسنت موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 310 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الرمادي، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة هيونداي أكسنت موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- رينو لوجان موديل 2015

رينو لوجان موديل 2015

تمكنت سيارة رينو لوجان موديل 2015 من قطع مسافة 154 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600سي سي، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الأحمر .

سعر سيارة رينو لوجان موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- أوبل أسترا موديل 2004

أوبل أسترا موديل 2004

تباع سيارة أوبل أسترا موديل 2004 باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 305 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

يبلغ سعر سيارة أوبل أسترا موديل 2004 في سوق السيارات المصري للمستعمل 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- شيفروليه أفيو موديل 2015

شيفروليه أفيو موديل 2015

تحصل سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 182 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .