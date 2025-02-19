أورتيجا يتلقى عزاء والده أمام منزله بعزبة النخل .. صور

استقبل مغني المهرجانات أورتيجا العزاء في والده الذي توفي صباح اليوم، أمام منزله في منطقة عزبة النخل بحلوان بحضور عائلته وأصدقائه.

أعلن مغني المهرجانات أورتيجا عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، عن وفاة والده.



في سياق اخر كشف الفنان حمادة هلال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن فيديو لكواليس أغنيته الجديدة «حصل» فكرة من ألحان أورتيجا منذ أشهر.

وعلق علي الفيديو : «غنوة حصل الفكرة واللحن أخويا وحبيبي أورتيجا». ورد عليه اورتيجا في تعليق :" غناء وجمدان اخويا وحبيبي حمادة هلال".





كليب «حصل» للفنان حمادة هلال، والذي طرحه على موقع «يوتيوب» والمنصات السمعية والإلكترونية من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، الفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان.



وكان أورتيجا طرح مؤخرًا أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "خليك في نفسك" والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات عمرو المشاكس، ألحان وتوزيع فيفتي شبرا، إخراج كريم الغمري.