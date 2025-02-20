كاتب صحفي: إسبانيا تقف موقفا شجاعا في تأييد حل الدولتين ورفض التهجير

علق أحمد حمدي، الكاتب الصحفي، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة الإسبانية اليوم، مشيرًا إلى الأبعاد السياسية والاقتصادية لهذه الزيارة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إسبانيا تُعد من الدول الداعمة للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، حيث تتبنى موقفًا صريحًا وشجاعًا في تأييد القضية الفلسطينية.

وأضاف أحمد حمدي، أن الرئيس السيسي وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبًا منه التدخل للعب دوره في تحقيق حل الدولتين، باعتباره الحل العادل والمستدام للقضية الفلسطينية.

وأشار حمدي إلى أن إسبانيا تحتل المرتبة الثانية بين الدول المستوردة للصادرات المصرية، كما أكد رئيس الوزراء الإسباني اهتمام الشركات الإسبانية بتوسيع التعاون الاقتصادي مع مصر، مما يعكس تطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن إسبانيا تُعد دولة فعالة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تبنت موقفًا واضحًا ضد عمليات التهجير، وهو ما يعزز دعمها للموقف السياسي المصري في القضايا الإقليمية والدولية.