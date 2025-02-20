غدر الأصدقاء.. الطمع وراء قتل سائق توك توك وحرق جثمانه بكرداسة

شهدت مدينة كرداسة في الجيزة جريمة قتل بشعة نفذها ٣ شباب بحق صديقهم بعدما استدرجوه لقطعة ارض زراعية وازهقوا حياته ثم اشعلوا النيران في جثته طمعا في سرقة توك توك يمتلكه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة متفحمة وسط قطعة ارض زراعية في مدينة كرداسة، فور اخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ وبيان ملابساته.

وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث لتحديد هوية المجني عليه والجناة والدافع وراء ارتكاب الجريمة، ونجحت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في التوصل لهوية المجني عليه حيث تبين انه سائق توك توك متغيب واختفت مركبة التوك توك الخاصة به عقب اختفاءه.

نجحت التحريات من خلال مراجعة خط سير المجني عليه وفحص كانيرات المراقبة في التوصل للمتهمين وتبين انهم ٣ اصدقاء للمجني عليه طمعوا في التوك توك فقرروا التخلص منه فاستدرجوه لقطعة ارض زراعية وانهالوا عليه ضربا بعدما قيدوه بالحبال وفور مفارقته الحياة قرروا حرق الجثة لاخفاء معالمها وعدم كشف امرهم الا ان قوة امنية تراسها المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة في القاء القبض عليهم وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الجريمة.

تحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.