غدر الصحاب.. قرارات عاجلة من النيابة في جريمة الجـ.ـثة المتفـ.ـحمة بكرداسة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها في قتل سائق توك توك وحرق جثته في قطعة أرض زراعية بمدينة كرداسة.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات ادارة البحث الجنائي حول الواقعة واستدعاء أسرة المجني عليه.

وشهدت مدينة كرداسة جريمة قتل بشعة نفذها 3 شباب بحق صديقهم بعدما استدرجوه لقطعة أرض زراعية وأنهوا حياته ثم أشعلوا النيران في جثته طمعا في سرقة توك توك يمتلكه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة متفحمة وسط قطعة أرض زراعية في مدينة كرداسة، فور إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ وبيان ملابساته.

وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث لتحديد هوية المجني عليه والجناة والدافع وراء ارتكاب الجريمة، ونجحت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في التوصل لهوية المجني عليه حيث تبين أنه سائق توك توك متغيب واختفت مركبته بعد اختفائه.

نجحت التحريات من خلال مراجعة خط سير المجني عليه وفحص كاميرات المراقبة في التوصل للمتهمين وتبين أنهم 3 اصدقاء للمجني عليه طمعوا في التوك توك فقرروا التخلص منه فاستدرجوه لقطعة أرض زراعية وانهالوا عليه ضربًا بعدما قيدوه بالحبال وفور مفارقته الحياة قرروا حرق الجثة لإخفاء معالمها وعدم كشف أمرهم.

ونجحت قوة أمنية ترأسها المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة، في القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.