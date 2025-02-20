قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة الملابس الجاهزة تكشف مفاجأة عن مصدر المستعملة في مصر| شاهد
قبل رمضان.. حملات شرسة على تجار الياميش الفاسد والشماريخ
الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 إلكترونيا الآن.. عبر هذا الرابط
مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين.. أهمها رقم 3
شاهد أحدث تصوير جوي لمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة
غدر الصحاب.. قرارات عاجلة من النيابة في جريمة الجـ.ـثة المتفـ.ـحمة بكرداسة
دعاء للزوج المتوفي بالرحمة والمغفرة.. كلمات تدخل السرور عليه في قبره
زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن
ترامب: الروس يفاوضون "من موقع قوة" ويريدون إنهاء الحرب
لو مسافر| مواعيد كل قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

غدر الصحاب.. قرارات عاجلة من النيابة في جريمة الجـ.ـثة المتفـ.ـحمة بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها في قتل سائق توك توك وحرق جثته في قطعة أرض زراعية بمدينة كرداسة.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات ادارة البحث الجنائي حول الواقعة واستدعاء أسرة المجني عليه.

وشهدت مدينة كرداسة جريمة قتل بشعة نفذها 3 شباب بحق صديقهم بعدما استدرجوه لقطعة أرض زراعية وأنهوا حياته ثم أشعلوا النيران في جثته طمعا في سرقة توك توك يمتلكه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة متفحمة وسط قطعة أرض زراعية في مدينة كرداسة، فور إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ وبيان ملابساته.

وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث لتحديد هوية المجني عليه والجناة والدافع وراء ارتكاب الجريمة، ونجحت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في التوصل لهوية المجني عليه حيث تبين أنه سائق توك توك متغيب واختفت مركبته بعد اختفائه.

نجحت التحريات من خلال مراجعة خط سير المجني عليه وفحص كاميرات المراقبة في التوصل للمتهمين وتبين أنهم 3 اصدقاء للمجني عليه طمعوا في التوك توك فقرروا التخلص منه فاستدرجوه لقطعة أرض زراعية وانهالوا عليه ضربًا بعدما قيدوه بالحبال وفور مفارقته الحياة قرروا حرق الجثة لإخفاء معالمها وعدم كشف أمرهم.

ونجحت قوة أمنية ترأسها المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة، في القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة كرداسة سائق توك توك مدينة كرداسة قتل سائق توك توك حرق جثته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

حالة الطقس

خريطة تفصيلية للمناطق المتأثرة بالأمطار غدًا الخميس

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

محمد محسوب خط الصعيد

أسرار وكواليس.. قصة حياة محمد محسوب خط الصعيد الجديد

كلب

كلب مسعور يهاجم أهالي العمرانية ويعقر 15 شخصا

إمام عاشور

صدى البلد يكشف موقف الأهلي من عروض رحيل إمام عاشور| خاص

هيئة الرقابة الإدارية

الرقابة الإدارية: القبض على رئيس جهاز مدينة جديدة لتقاضيه رشاوى بـ3 ملايين جنيه

سيدة الدقهلية

مات في حضني.. سيدة الدقهلية قبل إحالتها للمفتي: قالي خلي بالك من العيال

ترشيحاتنا

حكم بلع البلغم والقيء في نهار رمضان

حكم بلع البلغم والقيء في نهار رمضان .. المفتي السابق يجيب

شيخ الإسلام في أذربيجان

شيخ الإسلام في أذربيجان: الوحدة الإسلامية تتطلب الحوار والوسطية وتوحيد الجهود

ضوابط التعامل بين الرجال والنساء

أمين الفتوى يوضح ضوابط التعامل بين الرجال والنساء في بيئة العمل

بالصور

مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين.. أهمها رقم 3

مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين
مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين
مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين

لمرضى القولون.. كوب من الزبادى على السحور لهذه الاسباب

لمرضى القولون.. كوب من الزبادى على السحور لهذه الاسباب
لمرضى القولون.. كوب من الزبادى على السحور لهذه الاسباب
لمرضى القولون.. كوب من الزبادى على السحور لهذه الاسباب

تعرف على فوائد العرقسوس في شهر رمضان

تعرف على فوائد العرقسوس في شهر رمضان
تعرف على فوائد العرقسوس في شهر رمضان
تعرف على فوائد العرقسوس في شهر رمضان

للإفطار فى رمضان..طريقة تحضير التمر الهندي المنعش

طريقة تحضير التمر الهندي المنعش
طريقة تحضير التمر الهندي المنعش
طريقة تحضير التمر الهندي المنعش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد