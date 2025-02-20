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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة عصابة العملات للمحاكمة الجنائية بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، إحالة تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الأجنبية وترويجها في منطقة المطرية ، إلى المحاكمة الجنائية.


 توصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى قيام ثلاثة أفراد، سبق اتهامهم في عدد من القضايا، بتكوين تشكيل عصابي يروج للعملات الأجنبية المقلدة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، كما كان المتهمون يروجون لنشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف استغلال ضحاياهم.


 وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالتعاون مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي من العملات الأجنبية المقلدة، أدوات التزوير، 19 هاتفًا محمولًا استخدموها في نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية ومبالغ مالية تم تحصيلها من أنشطتهم.


 

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بجريمتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة التي قررت إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

إحالة تشكيل عصابي تقليد العملات الأجنبية جهات التحقيق المختصة بالقاهرة

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